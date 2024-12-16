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Posted 16 декабря, 13:34

Published 16 декабря, 13:34

Modified 16 декабря, 13:40

Updated 16 декабря, 13:40

Любителей пригласили спрятаться в БДСМ-доме под Тюменью

Любителей пригласили спрятаться в БДСМ-доме под Тюменью

16 декабря 2024, 13:34
Фото: 1MI.
Сюжет
Туризм
Новый формат отдыха появился в пригороде Тюмени для горожан и туристов. Любителям нестандартных отношений предлагается отдохнуть в БДСМ-доме «Время грехов».

Специально оборудованный дом разместили в скрытой от глаз местности. Точный адрес владельцы пообещали сообщить настоящим клиентам, а не любопытствующим. И заверили, что в помещении площадью 50 кв.м есть все необходимое для качественного отдыха.

«Место вдали от городского шума и любопытных глаз, в самом центре сосновогo бора», — говорится в объявлении.
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Аренду предлагается оформить на любой срок за 25-30 тысяч рублей в сутки. В предложение также входит 50-метровый участок около дома и чан для купания.

Как сообщал «Наш Город», за БДСМ-удовольствиями не обязательно ехать за город. В Тюмени предлагают в аренду квартиру с тематическим оформлением и онлайн-кинотеатром.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Туризм#Аренда жилья#БДСМ-дом
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