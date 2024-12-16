Любителей пригласили спрятаться в БДСМ-доме под Тюменью

Posted 16 декабря, 13:34
Published 16 декабря, 13:34
Modified 16 декабря, 13:40
Updated 16 декабря, 13:40
Специально оборудованный дом разместили в скрытой от глаз местности. Точный адрес владельцы пообещали сообщить настоящим клиентам, а не любопытствующим. И заверили, что в помещении площадью 50 кв.м есть все необходимое для качественного отдыха.
«Место вдали от городского шума и любопытных глаз, в самом центре сосновогo бора», — говорится в объявлении.
Аренду предлагается оформить на любой срок за 25-30 тысяч рублей в сутки. В предложение также входит 50-метровый участок около дома и чан для купания.
Как сообщал «Наш Город», за БДСМ-удовольствиями не обязательно ехать за город. В Тюмени предлагают в аренду квартиру с тематическим оформлением и онлайн-кинотеатром.