Компания Ивит: профессиональная разработка и внедрение IT-решений для бизнеса

В основе деятельности Ивит лежит принцип полной открытости перед клиентами и персональной ответственности за результат. Компания принципиально работает только со штатными сотрудниками, исключая привлечение сторонних исполнителей. Такой подход обеспечивает безупречное исполнение проектов точно в срок.