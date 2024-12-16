Грипп, ОРВИ и коронавирус: тюменцам грозит эпидемия перед новогодними праздниками

Роспотребнадзор предупреждает, что в этом году будут циркулировать несколько штаммов гриппа, включая H3N2, который может вызывать более тяжелые формы заболевания. Хотя количество случаев COVID-19 по сравнению с предыдущими годами снизилось, эта инфекция все еще остается актуальной угрозой, особенно учитывая появление новых штаммов, которые могут быть более устойчивыми к иммунному ответу.