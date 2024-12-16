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Posted 16 декабря, 06:13

Published 16 декабря, 06:13

Modified 16 декабря, 06:15

Updated 16 декабря, 06:15

Тюменцам грозит эпидемия перед новогодними праздниками.

Грипп, ОРВИ и коронавирус: тюменцам грозит эпидемия перед новогодними праздниками

16 декабря 2024, 06:13
Фото: 1MI. Тюменцам грозит эпидемия перед новогодними праздниками.

Врач рассказал тюменцам, как не заболеть перед новогодними праздниками

Сюжет
Коронавирус
В преддверии новогодних праздников в Тюмени, как и в других городах России, ожидается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и коронавирусом. Уже сейчас мы наблюдаем заметный всплеск случаев COVID-19, а в городе уже распространяются вирусы гриппа.

Предновогодняя суета — особая опасность

Жители Тюмени приближаются к самому волнительному и опасному периоду — новогодним праздникам. В предпраздничной суматохе люди становятся более активными: посещают торговые центры и магазины, участвуют в массовых мероприятиях.

В таких условиях легко подхватить вирусную инфекцию, особенно учитывая тесный контакт с другими людьми и наличие вирусов в воздухе. Вместе с тем, как говорит вирусолог Геннадий Уманский, на рост заболеваемости влияет и погода.

«Также наступление холодов связано с повышением заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями», — говорит врач.

В Тюменской области каждый день регистрируется более 100 новых случаев заражения COVID-19. В последние недели наблюдается увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппа.

По прогнозам специалистов, в Тюмени в период новогодних праздников ожидается увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также сохраняется риск возникновения новых случаев коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор предупреждает, что в этом году будут циркулировать несколько штаммов гриппа, включая H3N2, который может вызывать более тяжелые формы заболевания. Хотя количество случаев COVID-19 по сравнению с предыдущими годами снизилось, эта инфекция все еще остается актуальной угрозой, особенно учитывая появление новых штаммов, которые могут быть более устойчивыми к иммунному ответу.

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Как не заболеть в преддверии праздников?

Предстоящие новогодние праздники должны быть временем отдыха и радости, а не болезней. Чтобы сохранить здоровье в этот период, необходимо соблюдать несколько простых, но эффективных рекомендаций врачей.

Самый эффективный способ защититься от гриппа и коронавируса — это вакцинация. Вакцины от гриппа и COVID-19 ежегодно обновляются с учетом циркулирующих штаммов, что позволяет снизить вероятность заболевания. Важно сделать прививку заранее, чтобы организм успел выработать иммунный ответ. Вакцинацию можно пройти в поликлиниках, а также в специализированных мобильных пунктах вакцинации, которые часто устанавливаются в крупных торговых центрах.

«Я часто вижу негативную реакцию населения на призывы к вакцинации. Да, это не обязательно. Но знали бы вы, скольким людям прививка спасла здоровье и жизнь. Я считаю отказ т вакцинации беспечностью, но это дело каждого», — указывает врач.

Для того, чтобы не заболеть, важно регулярно мыть руки. Если нет возможности помыть руки с мылом, используйте антисептики на основе спирта. Помните, что вирусы могут распространяться через различные предметы и поверхности, поэтому важно регулярно очищать руки, особенно после посещения общественных мест.

Избегайте массовых скоплений людей. Когда это возможно, старайтесь избегать многолюдных мест, особенно в закрытых помещениях. В период праздников особенно велика вероятность заражения, поскольку многие инфекционные болезни передаются воздушно-капельным путем. Если вы все-таки вынуждены посетить массовые мероприятия, используйте маску, особенно если вы находитесь в закрытом помещении, где невозможно поддерживать социальную дистанцию.

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Соблюдайте режим вентиляции. В помещениях, где часто бывает много людей, необходимо регулярно проветривать воздух. Свежий воздух помогает снизить концентрацию вирусов в помещении. Особенно важно следить за качеством воздуха в офисах, магазинах и других местах, где люди проводят много времени.

Носите теплую одежду. Переохлаждение организма может ослабить иммунитет, что делает человека более восприимчивым к инфекциям. Поэтому важно тщательно следить за тем, чтобы одежда была соответствующей погодным условиям. Особенно это касается обуви, которая должна быть утепленной и водонепроницаемой.

Соблюдайте здоровую гигиену. Если у вас есть симптомы заболевания, такие как насморк, кашель или повышение температуры, не выходите в общественные места. Оставшись дома, вы не только не заразите других людей, но и сможете быстрее восстановиться. Если вам нужно выйти на улицу, обязательно надевайте маску, чтобы снизить риск распространения вируса.

Своевременно обращайтесь к врачу. Если вы почувствовали первые симптомы болезни, такие как слабость, першение в горле или головная боль, не откладывайте лечение. На ранних стадиях можно использовать препараты, рекомендованные врачом, для облегчения симптомов и предотвращения осложнений. Однако при проявлении серьезных симптомов, таких как высокая температура, сильный кашель или затрудненное дыхание, обязательно обратитесь к врачу.

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Будет ли эпидемия?

Соблюдение мер предосторожности, по словам врачей, значительно скажется на состоянии с заболеваемостью в период новогодних праздников.

Сейчас прогнозы на зиму 2024–2025 года в Тюмени и других регионах Сибири предполагают повышенную заболеваемость ОРВИ, гриппом и коронавирусом. В частности, эксперты ожидают рост числа заболеваний из-за сезонных факторов, таких как понижение температуры, увеличение времени пребывания людей в помещениях и снижение уровня естественного иммунитета в холодное время года.

«Ожидается, что вирусы могут активно циркулировать, особенно в связи с новым штаммом коронавируса, который недавно был выявлен и продолжает набирать распространение​», — говорит вируслолгический Уманский.

Специалисты также обращают внимание на так называемую «тридемию» — одновременное распространение гриппа, коронавируса и других респираторных вирусов. Это может создать дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, особенно в условиях зимнего сезона. Симптомы могут быть схожи, что затруднит диагностику без тестирования. Тем не менее, пандемия коронавируса в России, по прогнозам, скорее всего, не примет масштабов прошлых лет, но риск эпидемиологических вспышек все равно остается, особенно в местах с высокой плотностью населения​.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители Тюмени раскритиковали проект «Фельдшер за рулем», инициированный главврачом тюменской скорой Владимиром Романовым.

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