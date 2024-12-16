Грипп, ОРВИ и коронавирус: тюменцам грозит эпидемия перед новогодними праздниками

Posted 16 декабря, 06:13
Published 16 декабря, 06:13
Modified 16 декабря, 06:15
Updated 16 декабря, 06:15
Жители Тюмени приближаются к самому волнительному и опасному периоду — новогодним праздникам. В предпраздничной суматохе люди становятся более активными: посещают торговые центры и магазины, участвуют в массовых мероприятиях.
В таких условиях легко подхватить вирусную инфекцию, особенно учитывая тесный контакт с другими людьми и наличие вирусов в воздухе. Вместе с тем, как говорит вирусолог Геннадий Уманский, на рост заболеваемости влияет и погода.
«Также наступление холодов связано с повышением заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями», — говорит врач.
В Тюменской области каждый день регистрируется более 100 новых случаев заражения COVID-19. В последние недели наблюдается увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппа.
По прогнозам специалистов, в Тюмени в период новогодних праздников ожидается увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также сохраняется риск возникновения новых случаев коронавирусной инфекции.
Роспотребнадзор предупреждает, что в этом году будут циркулировать несколько штаммов гриппа, включая H3N2, который может вызывать более тяжелые формы заболевания. Хотя количество случаев COVID-19 по сравнению с предыдущими годами снизилось, эта инфекция все еще остается актуальной угрозой, особенно учитывая появление новых штаммов, которые могут быть более устойчивыми к иммунному ответу.
Предстоящие новогодние праздники должны быть временем отдыха и радости, а не болезней. Чтобы сохранить здоровье в этот период, необходимо соблюдать несколько простых, но эффективных рекомендаций врачей.
Самый эффективный способ защититься от гриппа и коронавируса — это вакцинация. Вакцины от гриппа и COVID-19 ежегодно обновляются с учетом циркулирующих штаммов, что позволяет снизить вероятность заболевания. Важно сделать прививку заранее, чтобы организм успел выработать иммунный ответ. Вакцинацию можно пройти в поликлиниках, а также в специализированных мобильных пунктах вакцинации, которые часто устанавливаются в крупных торговых центрах.
«Я часто вижу негативную реакцию населения на призывы к вакцинации. Да, это не обязательно. Но знали бы вы, скольким людям прививка спасла здоровье и жизнь. Я считаю отказ т вакцинации беспечностью, но это дело каждого», — указывает врач.
Для того, чтобы не заболеть, важно регулярно мыть руки. Если нет возможности помыть руки с мылом, используйте антисептики на основе спирта. Помните, что вирусы могут распространяться через различные предметы и поверхности, поэтому важно регулярно очищать руки, особенно после посещения общественных мест.
Избегайте массовых скоплений людей. Когда это возможно, старайтесь избегать многолюдных мест, особенно в закрытых помещениях. В период праздников особенно велика вероятность заражения, поскольку многие инфекционные болезни передаются воздушно-капельным путем. Если вы все-таки вынуждены посетить массовые мероприятия, используйте маску, особенно если вы находитесь в закрытом помещении, где невозможно поддерживать социальную дистанцию.
Соблюдайте режим вентиляции. В помещениях, где часто бывает много людей, необходимо регулярно проветривать воздух. Свежий воздух помогает снизить концентрацию вирусов в помещении. Особенно важно следить за качеством воздуха в офисах, магазинах и других местах, где люди проводят много времени.
Носите теплую одежду. Переохлаждение организма может ослабить иммунитет, что делает человека более восприимчивым к инфекциям. Поэтому важно тщательно следить за тем, чтобы одежда была соответствующей погодным условиям. Особенно это касается обуви, которая должна быть утепленной и водонепроницаемой.
Соблюдайте здоровую гигиену. Если у вас есть симптомы заболевания, такие как насморк, кашель или повышение температуры, не выходите в общественные места. Оставшись дома, вы не только не заразите других людей, но и сможете быстрее восстановиться. Если вам нужно выйти на улицу, обязательно надевайте маску, чтобы снизить риск распространения вируса.
Своевременно обращайтесь к врачу. Если вы почувствовали первые симптомы болезни, такие как слабость, першение в горле или головная боль, не откладывайте лечение. На ранних стадиях можно использовать препараты, рекомендованные врачом, для облегчения симптомов и предотвращения осложнений. Однако при проявлении серьезных симптомов, таких как высокая температура, сильный кашель или затрудненное дыхание, обязательно обратитесь к врачу.
Соблюдение мер предосторожности, по словам врачей, значительно скажется на состоянии с заболеваемостью в период новогодних праздников.
Сейчас прогнозы на зиму 2024–2025 года в Тюмени и других регионах Сибири предполагают повышенную заболеваемость ОРВИ, гриппом и коронавирусом. В частности, эксперты ожидают рост числа заболеваний из-за сезонных факторов, таких как понижение температуры, увеличение времени пребывания людей в помещениях и снижение уровня естественного иммунитета в холодное время года.
«Ожидается, что вирусы могут активно циркулировать, особенно в связи с новым штаммом коронавируса, который недавно был выявлен и продолжает набирать распространение», — говорит вируслолгический Уманский.
Специалисты также обращают внимание на так называемую «тридемию» — одновременное распространение гриппа, коронавируса и других респираторных вирусов. Это может создать дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, особенно в условиях зимнего сезона. Симптомы могут быть схожи, что затруднит диагностику без тестирования. Тем не менее, пандемия коронавируса в России, по прогнозам, скорее всего, не примет масштабов прошлых лет, но риск эпидемиологических вспышек все равно остается, особенно в местах с высокой плотностью населения.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители Тюмени раскритиковали проект «Фельдшер за рулем», инициированный главврачом тюменской скорой Владимиром Романовым.