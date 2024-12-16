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Posted 16 декабря, 12:17

Published 16 декабря, 12:17

Modified 16 декабря, 12:21

Updated 16 декабря, 12:21

На СВО погибли сразу два земляка из Тюменской области

Годился в отцы. На СВО погибли сразу два земляка из Тюменской области

16 декабря 2024, 12:17
Фото: 1MI.

На СВО погибли сразу два земляка из Тюменской области

Сюжет
Бойцы СВО
В зоне специальной военной операции погибли сразу два земляка из Нижнетавдинского района — оба рядовые, Дмитрий Малых, а также Алексей Бурмак. Первому было 32 года, второй ушел в зону специальной военной операции уже пенсионером — в 60 лет.

Известно, что Алексей Бурмак родился в 1964 году в Нижнетавдинском районе, в селе Сартово. Сам проживал в Челябинской области и никак не был связан с армией.

Фото: Администрация Нижнетавдинского района

Однако летом этого года 60-летний тюменец решил пойти служить в Вооруженных Силах страны и отправиться в зону СВО. Пошел добровольцем в звании рядового. Погиб спустя три месяца, в ноябре при исполнении боевой задачи. Прощание состоится 18 декабря в родном районе погибшего.

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Вторым бойцом, погибшим в боях, оказался Дмитрий Малых, 1992 года рождения. На фронт он попал в возрасте 34 лет, родился в Нижней Тавде, здесь прожил всю жизнь, работая на местных предприятиях.

Фото: Администрация Нижнетавдинского района

Пошел служить в качестве рядового бойца в октябре 2024 года, погиб, как и Алексей Бурмак, в ноябре в районе поселка Новодмитровка в Донецкой области.

Похороны намечены на 18 ноября, также в Нижней Тавде.

Ранее сообщалось о том, что на СВО погиб военком из Тюменской области.

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