Годился в отцы. На СВО погибли сразу два земляка из Тюменской области

На СВО погибли сразу два земляка из Тюменской области

Сюжет Бойцы СВО

В зоне специальной военной операции погибли сразу два земляка из Нижнетавдинского района — оба рядовые, Дмитрий Малых, а также Алексей Бурмак. Первому было 32 года, второй ушел в зону специальной военной операции уже пенсионером — в 60 лет.