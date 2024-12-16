Эксперты дали советы по сохранению зрения в эпоху цифровизации

Posted 16 декабря, 07:11
Published 16 декабря, 07:11
Modified 16 декабря, 07:11
Updated 16 декабря, 07:11
В рамках проекта создаются и публикуются обучающие видеоматериалы, нацеленные на защиту зрения при частом использовании цифровых устройств. Эти материалы подчеркивают серьезные проблемы ухудшения зрения у детей и подростков, учитывая современные тенденции, пишут newizv.ru.
По данным Ассоциации врачей-офтальмологов, в прошлом году в России было зарегистрировано 25,5 миллиона детей в возрасте от 0 до 14 лет, из которых 12% (то есть 3,2 миллиона) имеют различные нарушения зрения. Среди подростков 15-17 лет этот показатель достигает приблизительно 23%. К моменту завершения школы каждый четвертый ученик сталкивается с проблемами зрения.
Генеральный директор компании Sentiss Елена Платонова отметила, что есть несколько обнадеживающих факторов для решения данной проблемы. Во-первых, растущая осведомленность о нарушениях зрения способствует более раннему обращению за медицинской помощью, что увеличивает вероятность успешного лечения. Во-вторых, современные диагностические технологии помогают выявить заболевания на ранних стадиях. Третьим моментом являются доступные профилактические меры, такие как специальные упражнения для глаз и рекомендации по снижению времени, проводимого за экранами. Развитие телемедицины делает консультации более доступными, особенно для жителей удаленных регионов. Платонова подчеркнула, что забота о здоровье глаз должна стать обычной практикой регулярного ухода за собой, и в этом направлении предпринимаются активные усилия.
Проблема также касается пожилых людей. По данным Минздрава, в России насчитывается 1,4 миллиона пациентов с глаукомой, при этом около 500 тысяч человек могут не знать о развитии у них этого заболевания.
Эксперты подчеркивают, что различные заболевания могут оказывать влияние на зрение. Дмитрий Майчук, заведующий отделом терапевтической офтальмологии МНТК «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Федорова, отметил, что наличие хламидийного конъюнктивита может свидетельствовать о наличии системных заболеваний.
Галина Чернакова, врач-офтальмолог, заведующая поликлиническим отделением Московского городского офтальмологического центра ММНКЦ имени С. П. Боткина, отметила, что такие скрытые патологии зубов, как пульпит и периодонтит, могут вызвать глазные заболевания.
Таким образом, своевременная диагностика и профилактические меры являются важнейшими факторами для сохранения здоровья глаз и повышения качества жизни.