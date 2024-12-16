Эксперты дали советы по сохранению зрения в эпоху цифровизации

Генеральный директор компании Sentiss Елена Платонова отметила, что есть несколько обнадеживающих факторов для решения данной проблемы. Во-первых, растущая осведомленность о нарушениях зрения способствует более раннему обращению за медицинской помощью, что увеличивает вероятность успешного лечения. Во-вторых, современные диагностические технологии помогают выявить заболевания на ранних стадиях. Третьим моментом являются доступные профилактические меры, такие как специальные упражнения для глаз и рекомендации по снижению времени, проводимого за экранами. Развитие телемедицины делает консультации более доступными, особенно для жителей удаленных регионов. Платонова подчеркнула, что забота о здоровье глаз должна стать обычной практикой регулярного ухода за собой, и в этом направлении предпринимаются активные усилия.