Впечатлили туалеты: известный тревел-блогер посетил Тюмень

Posted 15 декабря, 11:52
Published 15 декабря, 11:52
Modified 15 декабря, 17:03
Updated 15 декабря, 17:03
В областную столицу Махил Снейп прилетел в рамках пресс-тура Медиаразведки. Вместе с с известными блогерами, журналистами и фотографами он побывал в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске.
В Тюмени Снейп посетил исторический центр города, пешеходную улицу Дзержинского, мост Влюбленных и конечно же, горячие источники.
«Больше всего в Тюмени мне понравилась улица Дзержинского. Это самая приятная улица для прогулки, потому что она пешеходная — тут машин нет, и красивых домов немало. И вечером особенно такая уютная атмосфера. А центральная улица Тюмени, Республики, напомнила мне Москву, где-то в районе Китай-Города и Третьяковской», — сообщил блогер.
Впечатлили, в хорошем смысле этого слова, путешественника тюменские туалеты — тревел-блогер отметил, что в областной столице общественных туалетов много, и они все бесплатные.
«Такое не везде увидишь! И они не только в центре, а во всём городе», — отметил Махил Снейп.
Махил Снейп живет в России уже более восьми лет. Вместе с семьей он путешествует по стране, изучает культуру, обычаи и кухню.
Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре на федеральном канале в эфир вышло трэвел-шоу «Жизнь своих» про Тюмень. Ведущий проекта Евгений Кривцов рассказал об истории города, достопримечательностях и о том, чем славится наш город.