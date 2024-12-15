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Posted 15 декабря, 11:52

Published 15 декабря, 11:52

Modified 15 декабря, 17:03

Updated 15 декабря, 17:03

Впечатлили туалеты: известный тревел-блогер посетил Тюмень

Впечатлили туалеты: известный тревел-блогер посетил Тюмень

15 декабря 2024, 11:52
Фото: Голландец в России.
Сюжет
Блогеры
Известный тревел-блогер, автор блога «Голландец в России», а также одноименной книги Махил Снейп посетил в декабре Тюмень. На страничке своего блога в Яндекс Дзен он поделился впечатлениями о городе и новыми знаниями о Тюменской области.

В областную столицу Махил Снейп прилетел в рамках пресс-тура Медиаразведки. Вместе с с известными блогерами, журналистами и фотографами он побывал в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске.

В Тюмени Снейп посетил исторический центр города, пешеходную улицу Дзержинского, мост Влюбленных и конечно же, горячие источники.

«Больше всего в Тюмени мне понравилась улица Дзержинского. Это самая приятная улица для прогулки, потому что она пешеходная — тут машин нет, и красивых домов немало. И вечером особенно такая уютная атмосфера. А центральная улица Тюмени, Республики, напомнила мне Москву, где-то в районе Китай-Города и Третьяковской», — сообщил блогер.
Фото: Голландец в России

Впечатлили, в хорошем смысле этого слова, путешественника тюменские туалеты — тревел-блогер отметил, что в областной столице общественных туалетов много, и они все бесплатные.

«Такое не везде увидишь! И они не только в центре, а во всём городе», — отметил Махил Снейп.
Фото: Голландец в России

Махил Снейп живет в России уже более восьми лет. Вместе с семьей он путешествует по стране, изучает культуру, обычаи и кухню.

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Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре на федеральном канале в эфир вышло трэвел-шоу «Жизнь своих» про Тюмень. Ведущий проекта Евгений Кривцов рассказал об истории города, достопримечательностях и о том, чем славится наш город.

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