Впечатлили туалеты: известный тревел-блогер посетил Тюмень

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Известный тревел-блогер, автор блога «Голландец в России», а также одноименной книги Махил Снейп посетил в декабре Тюмень. На страничке своего блога в Яндекс Дзен он поделился впечатлениями о городе и новыми знаниями о Тюменской области.