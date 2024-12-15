В Тюмени участников «Губернаторской елки» заставляют делать прививку от гриппа

Медицинское заключение должно быть оформлено за три дня до начала мероприятия, также как и справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, подготовленная не более чем за три дня до начала мероприятия, информированное добровольное согласие от родителей на медицинские вмешательства для получения первой первичной, неотложной и скорой помощи.