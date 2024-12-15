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Posted 15 декабря, 05:32

Published 15 декабря, 05:32

Modified 15 декабря, 05:36

Updated 15 декабря, 05:36

В Тюмени участников «Губернаторской елки» заставляют делать прививку от гриппа

В Тюмени участников «Губернаторской елки» заставляют делать прививку от гриппа

15 декабря 2024, 05:32
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Такое условие озвучили организаторы родителям ребят, которые примут участие в «Губернаторской елке», на прошедшем в ноябре собрании.

По словам одной из родительниц, прививку обязали поставить минимум за две недели до мероприятия. «Губернаторская елка» в этом году пройдет 20–21 декабря, участие в ней примут более 800 одаренных детей из всех муниципалитетов региона.

«Без прививки от гриппа можно ходить в школу, сады, посещать театры, новогодние утренники, спортивные соревнования, а на „Губернаторскую елку“ нельзя. Некоторые родители, когда это условие услышала, сразу отказались. Просто встали и ушли. Один ребенок имеет медотвод, но несмотря на это, без прививки его не согласились впускать», — рассказала 72.RU мама одного из участников.

В положении к мероприятию указано, что у каждого ребенка должно быть медицинское заключение о состоянии здоровья с указанием группы здоровья, отсутствии медицинских противопоказаний к организованному отдыху.

В заключении должны обязательно содержаться сведения о заболеваниях и перенесенных детских инфекциях, информация о профилактических прививках с указанием даты и серии вакцин, в том числе сведения о последней ревакцинации АДСМ, полиомиелита, эпидемического паротита, кои, краснухи, вирусного гепатита В, реакции Манту и вакцинации против сезонного гриппа. Также в заключении должны быть указаны сведения об аллергических реакциях, в том числе на продукты питания и лекарственные препараты.

Медицинское заключение должно быть оформлено за три дня до начала мероприятия, также как и справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, подготовленная не более чем за три дня до начала мероприятия, информированное добровольное согласие от родителей на медицинские вмешательства для получения первой первичной, неотложной и скорой помощи.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 26 декабря состоится открытие ледового городка на площади 400-летия города. В настоящее время идут работы по его строительству.

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