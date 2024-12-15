В Тюмени 15 декабря похолодает до -14

Posted 15 декабря, 04:09
Published 15 декабря, 04:09
Modified 15 декабря, 04:11
Updated 15 декабря, 04:11
В Тюмени 15 декабря синоптики обещают облачную с прояснениями погод. Утром и днем температура воздуха составит -11…-12, в вечернее время суток ожидается похолодание до -13…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 5,8 м/с
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:11, закат в 15:54, продолжительность дня 6 часов 41 минута.
В Тобольске 15 декабря синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду без осадков. Утром и днем ожидается -8…-13, в вечерние часы температура воздуха опустится до -15… -14. Ветер будет дуть со скоростью до 5,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:08, закат в 15:35, продолжительность дня 6 часов 27 минут.
В Ишиме 15 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. Максимальная дневная температура воздуха составит -9….-12, в темное время суток похолодает до -15…-13. Скорость ветра составит 6,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:48 закат в 15:46, продолжительность дня 6 часов 58 минут.