Тюменскому реставратору Шитову вернули мастерскую

Posted 15 декабря, 04:43
Published 15 декабря, 04:43
Modified 15 декабря, 04:45
Updated 15 декабря, 04:45
«У нас состоялась встреча с Вадимом Макаровичем, в ходе которой мы утвердили планы по созданию уникального пространства на первом этаже здания. Там будет организована выставочная зона для демонстрации сменных экспозиций деревянной резьбы, сувенирная лавка с работами мастеров. На втором этаже расположится пространство для мастер-классов — мастерскую Вадима Макаровича и его кабинет. Это будет место, где он сможет демонстрировать процесс создания деревянных изделий», — сообщил Максим Афанасьев.
И добавил, что здание напротив усадьбы Рубцовой также будет отреставрировано. После ремонта там откроют полноценную мастерскую с установленным оборудованием и станками.
Ранее «Наш Город» писал, что пожар в доме Рубцовой, где ранее располагалась мастерская реставратора Вадима Шитова произошел 3 апреля 2019 года. Огонь повредил кровлю здания на площади 100 квадратных метров и часть второго этажа. На восстановление здания после ремонты было потрачено 49 миллионов рублей из бюджета региона.