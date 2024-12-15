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Posted 15 декабря, 04:43

Published 15 декабря, 04:43

Modified 15 декабря, 04:45

Updated 15 декабря, 04:45

Тюменскому реставратору Шитову вернули мастерскую

Тюменскому реставратору Шитову вернули мастерскую

15 декабря 2024, 04:43
Мастерскую и кабинет для Вадима Шитова подготовили в отреставрированном после пожара здании усадьбы мещанки Рубцовой. Об этом сообщил глава администрации Тюмени Максим Афанасьев.
«У нас состоялась встреча с Вадимом Макаровичем, в ходе которой мы утвердили планы по созданию уникального пространства на первом этаже здания. Там будет организована выставочная зона для демонстрации сменных экспозиций деревянной резьбы, сувенирная лавка с работами мастеров. На втором этаже расположится пространство для мастер-классов — мастерскую Вадима Макаровича и его кабинет. Это будет место, где он сможет демонстрировать процесс создания деревянных изделий», — сообщил Максим Афанасьев.

И добавил, что здание напротив усадьбы Рубцовой также будет отреставрировано. После ремонта там откроют полноценную мастерскую с установленным оборудованием и станками.

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Ранее «Наш Город» писал, что пожар в доме Рубцовой, где ранее располагалась мастерская реставратора Вадима Шитова произошел 3 апреля 2019 года. Огонь повредил кровлю здания на площади 100 квадратных метров и часть второго этажа. На восстановление здания после ремонты было потрачено 49 миллионов рублей из бюджета региона.

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