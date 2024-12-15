Тюменскому реставратору Шитову вернули мастерскую

Ранее «Наш Город» писал, что пожар в доме Рубцовой, где ранее располагалась мастерская реставратора Вадима Шитова произошел 3 апреля 2019 года. Огонь повредил кровлю здания на площади 100 квадратных метров и часть второго этажа. На восстановление здания после ремонты было потрачено 49 миллионов рублей из бюджета региона.