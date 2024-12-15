Тюменские власти отдадут бизнесу здание, где ранее располагался военкомат

Posted 15 декабря, 10:41
Published 15 декабря, 10:41
Modified 15 декабря, 10:43
Updated 15 декабря, 10:43
Как пояснили в мэрии Тюмени, арендатор должен будет выполнить научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы в здании и использоваться его под общественные пространства с функциями культуры и искусства, пишет РБК Тюмень.
Напомним, здание на Челюскинцев ранее было передано военкомату в безвозмездное пользование на пять лет. В октябре этого года контракт по инициативе ведомства был расторгнут — военкомат переехал в здание на Свердлова.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменскому ресторатору Вадиму Шитову вернули его мастерскую в доме мещанки Рубцовой. Она будет располагаться на втором этаже усадьбы.