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Posted 15 декабря, 10:41

Published 15 декабря, 10:41

Modified 15 декабря, 10:43

Updated 15 декабря, 10:43

Тюменские власти отдадут под аренду бывшее здание военкомата на Челюскинцев

Тюменские власти отдадут бизнесу здание, где ранее располагался военкомат

15 декабря 2024, 10:41
Фото: 2 ГИС.

Тюменские власти отдадут под аренду бывшее здание военкомата на Челюскинцев

Сюжет
Администрация г.Тюмени
Историческое здание на Челюскинцев сдадут в аренду бизнесменам при условии проведения в нем ремонтных работ.

Как пояснили в мэрии Тюмени, арендатор должен будет выполнить научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы в здании и использоваться его под общественные пространства с функциями культуры и искусства, пишет РБК Тюмень.

Напомним, здание на Челюскинцев ранее было передано военкомату в безвозмездное пользование на пять лет. В октябре этого года контракт по инициативе ведомства был расторгнут — военкомат переехал в здание на Свердлова.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменскому ресторатору Вадиму Шитову вернули его мастерскую в доме мещанки Рубцовой. Она будет располагаться на втором этаже усадьбы.

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