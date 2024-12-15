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Posted 15 декабря, 08:02

Published 15 декабря, 08:02

Modified 15 декабря, 08:04

Updated 15 декабря, 08:04

Тюменская кофейня ищет директора по дегустации круассанов

Тюменская кофейня ищет директора по дегустации круассанов

15 декабря 2024, 08:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Вакансия
Соответствующая вакансия кофейни Bake Up опубликована на портале HeadHunter. В предложении указано, что будущему кандидату предстоит ежедневно дегустировать от 20 видов круассанов в день, оценивать их вкус и качество, придумывать новые виды выпечки.

Соответствующая вакансия кофейни Bake Up опубликована на портале HeadHunter. В предложении указано, что будущему кандидату предстоит ежедневно дегустировать от 20 видов круассанов в день, оценивать их вкус и качество, придумывать новые виды круассанов.

От кандидатов на должность требуются хороший аппетит, уникальный слух, позволяющий различать разные виды хруста, развитые вкусовые рецепторы и способность различать тонкости вкуса и аромата.

Опыт работы не требуется, заработная плата — договорная.

Работодатель обещает предоставить будущему сотруднику скидку во всех ресторанах сети, расположенных в Тюмени, Москве, Новосибирске и Екатеринбурге.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени назвали отрасли с самыми высокими средними зарплатами. В список вошли сферы добычи нефти и газа, полезных ископаемых, производства химических веществ.

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