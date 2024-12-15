Тюменская кофейня ищет директора по дегустации круассанов

Posted 15 декабря, 08:02
Published 15 декабря, 08:02
Modified 15 декабря, 08:04
Updated 15 декабря, 08:04
Соответствующая вакансия кофейни Bake Up опубликована на портале HeadHunter. В предложении указано, что будущему кандидату предстоит ежедневно дегустировать от 20 видов круассанов в день, оценивать их вкус и качество, придумывать новые виды круассанов.
От кандидатов на должность требуются хороший аппетит, уникальный слух, позволяющий различать разные виды хруста, развитые вкусовые рецепторы и способность различать тонкости вкуса и аромата.
Опыт работы не требуется, заработная плата — договорная.
Работодатель обещает предоставить будущему сотруднику скидку во всех ресторанах сети, расположенных в Тюмени, Москве, Новосибирске и Екатеринбурге.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени назвали отрасли с самыми высокими средними зарплатами. В список вошли сферы добычи нефти и газа, полезных ископаемых, производства химических веществ.