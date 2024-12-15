Тюменская кофейня ищет директора по дегустации круассанов

Сюжет Вакансия

Соответствующая вакансия кофейни Bake Up опубликована на портале HeadHunter. В предложении указано, что будущему кандидату предстоит ежедневно дегустировать от 20 видов круассанов в день, оценивать их вкус и качество, придумывать новые виды выпечки.