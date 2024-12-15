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Posted 15 декабря, 09:04

Published 15 декабря, 09:04

Modified 15 декабря, 09:06

Updated 15 декабря, 09:06

Рейдерский захват? Тюменские дачники просят помощи у Путина и Бастрыкина

Рейдерский захват? Тюменские дачники просят помощи у Путина и Бастрыкина

15 декабря 2024, 09:04
Жители дачного коммерческого товарищества «Березка-3», расположенного в Тюмени, направили видеообращение в адрес президента России Владимиру Путину и главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с просьбой разобраться в проблеме рейдерского захвата земель в ДНТ.

По словам тюменцев, у них незаконно изъяли и продали 13 гектаров земли на общую сумму более 100 миллионов рублей.

«Три года назад у нас незаконно изъяли и продали 8 гектаров земли. А теперь у общества без проведения общего собрания забрали еще 5 гектар и продали. Виновником произошедшего являются председатель правления ДНТ „Березка-3“ Владимир Антонов и ООО „Тюменские землемеры“, с чьей подачи земли, принадлежащие обществу были проданы без решения собственников на общем собрании», — сообщили тюменцы.
Видео: ЧС Тюмень.

По словам дачников, в отношении председателя правления Антонова уже возбуждено уголовное дело, но проверки по факту рейдерского захвата общества длятся уже три года и пока никакого результата нет.

«Сотрудники правоохранительных органов не желают разбираться в данной ситуации. Просим оказать содействие и дать распоряжение о привлечении виновных в рейдерском захвате лиц к ответственности, предусмотренной действующим законодательством», — сообщили в видеообращении тюменцы.
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Отметим, жители ДНТ «Березка-3» уже неоднократно жаловались в социальных сетях на беспредел, который происходит в обществе. Тюменцы сообщали о захоронении ртутных отходов и строительстве домов на зараженной земле, а также горах строительного мусора, который привезли в «Березку» еще три года назад.

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