Рейдерский захват? Тюменские дачники просят помощи у Путина и Бастрыкина

Отметим, жители ДНТ «Березка-3» уже неоднократно жаловались в социальных сетях на беспредел, который происходит в обществе. Тюменцы сообщали о захоронении ртутных отходов и строительстве домов на зараженной земле, а также горах строительного мусора, который привезли в «Березку» еще три года назад.