Мини-скульптуры фантастических персонажей появятся в Тюмени

Posted 15 декабря, 11:20
Published 15 декабря, 11:20
Modified 15 декабря, 11:22
Updated 15 декабря, 11:22
«В разных городах есть мини-скульптуры, арт-объекты, мотивирующие людей лучше узнавать свой город. К примеру, в Кирове — вятских кикимор, в Калининграде — мини-скульптуры хомлинов. Аналогичные мини-скульптуры имеются также в Тобольске „, — пояснил Шереметьев.
По его словам, легенду о тюмиках и семь персонажей помог придумать педагог, игротехник Григорий Кудашов. У каждого тюмика есть своя небольшая легенда и свои особенности.
Первая из семи тюменских мини-скульптур уже изготовлена — на ее создание был получен грант по итогам конкурса «Моя идея». Персонаж первого тюмика представляет из себя влюбленного молодого человека по имени Лев, проживающего на левом берегу Туры. Его история повествует о том, что он не мог встретиться со своей возлюбленной, которая живет на правом берегу реки.
В настоящее время уже получен грант от Росмолодежи на создание еще двух скульптур. По задумке авторов проекта, вторым тюмиком станет возлюбленная тюмика Льва. А вот к наполнению третьего образа тюмика, который планируют разместить у мультицентра «Контора пароходства», намерены привлечь общественность, пишет «Тюменская линия».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени началось строительство ледового городка на площади 400-летия города. Открытие запланировано на 26 декабря.