Мини-скульптуры фантастических персонажей появятся в Тюмени

Первая из семи тюменских мини-скульптур уже изготовлена — на ее создание был получен грант по итогам конкурса «Моя идея». Персонаж первого тюмика представляет из себя влюбленного молодого человека по имени Лев, проживающего на левом берегу Туры. Его история повествует о том, что он не мог встретиться со своей возлюбленной, которая живет на правом берегу реки.