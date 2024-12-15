Какая погода ждет тюменцев в середине декабря. Синоптики дали прогноз

В пятницу, 20 декабря, в Тюмени немного похолодает — температура воздуха опустится до -9…-11, однако осадки не прекратятся. В субботу в город придут 17-градусные морозы. Правда, до -17 столбики термометров будут опускаться только в ночные часы, днем покажут -8…-9. В воскресенье в Тюмени резко потеплеет — до -1, а на смену осадкам в виде снега придет снег с дождем.