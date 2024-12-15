nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 декабря, 12:48

Published 15 декабря, 12:48

Modified 15 декабря, 12:50

Updated 15 декабря, 12:50

Предстоящая рабочая неделя в Тюмени будет теплой и снежной

Какая погода ждет тюменцев в середине декабря. Синоптики дали прогноз

15 декабря 2024, 12:48
Фото: 1MI.

Предстоящая рабочая неделя в Тюмени будет теплой и снежной

Предстоящая новая рабочая неделя в Тюмени ожидается теплой и снежной. По прогнозам метеорологов, за семь дней в городе выпадет треть месячной нормы осадков.

В ближайшие сутки в Тюмени ожидаются ветер до 11 м/с, снег. Днем температура воздуха составит -5…-6, в ночные часы столбики термометров опустятся до -13…-14.

Во вторник, 17 декабря, в областной столице потеплеет до -4…-6, одновременно с тем усилится ветер — его скорость будет достигаться 14 м/с. В среду и четверг существенно погода не изменится: снег, ветер 7-10 м/с, -4…-5 днем и до -6…-8 в ночные часы.

Итоги недели: рост тарифов, запреты для мигрантов и вспышки кори
Узнать подробнее

В пятницу, 20 декабря, в Тюмени немного похолодает — температура воздуха опустится до -9…-11, однако осадки не прекратятся. В субботу в город придут 17-градусные морозы. Правда, до -17 столбики термометров будут опускаться только в ночные часы, днем покажут -8…-9. В воскресенье в Тюмени резко потеплеет — до -1, а на смену осадкам в виде снега придет снег с дождем.

Читайте также:
Впечатлили туалеты: тюменский тревел-блогер посетил ТюменьМини-скульптуры фантастических персонажей появятся в ТюмениТюменские власти отдадут бизнесу здание, где ранее располагался военкомат
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Снегопад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика