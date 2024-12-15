Какая погода ждет тюменцев в середине декабря. Синоптики дали прогноз

Posted 15 декабря, 12:48
Published 15 декабря, 12:48
Modified 15 декабря, 12:50
Updated 15 декабря, 12:50
В ближайшие сутки в Тюмени ожидаются ветер до 11 м/с, снег. Днем температура воздуха составит -5…-6, в ночные часы столбики термометров опустятся до -13…-14.
Во вторник, 17 декабря, в областной столице потеплеет до -4…-6, одновременно с тем усилится ветер — его скорость будет достигаться 14 м/с. В среду и четверг существенно погода не изменится: снег, ветер 7-10 м/с, -4…-5 днем и до -6…-8 в ночные часы.
В пятницу, 20 декабря, в Тюмени немного похолодает — температура воздуха опустится до -9…-11, однако осадки не прекратятся. В субботу в город придут 17-градусные морозы. Правда, до -17 столбики термометров будут опускаться только в ночные часы, днем покажут -8…-9. В воскресенье в Тюмени резко потеплеет — до -1, а на смену осадкам в виде снега придет снег с дождем.