Итоги недели: рост тарифов, запреты для мигрантов и вспышки кори

Posted 15 декабря, 12:27
Published 15 декабря, 12:27
Modified 15 декабря, 12:29
Updated 15 декабря, 12:29
На этой неделе губернатор Моор подписал постановление о повышении коммунальных тарифов в Тюмени на 19,07% с 1 июля 2025 года.
«Утвердить планируемые значения предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании, превышающего индекс по субъекту РФ более чем на величину отклонения по субъекту РФ, на каждый год в котором планируется такое превышение, в течение срока концессионного соглашения и инвестиционной программы регулируемой организации на период 2025–2028 гг», — указано в постановлении.
Из документа следует, что с 1 июля 2025 года в муниципалитетах юга Тюменской области будут увеличены тарифы на водоснабжение, водоотведение, отопление, газ, электричество и вывоза мусора.
Предельное повышение тарифов в Тюмени составит 19,07%: 10,9% — это индекс, разрешенный правительством РФ, 8,17% — инвестиционная составляющая в рамках концессии с АО «УСТЭК» и «Тюмень Водоканал».
В Тобольске с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ поднимут на 17,88%, в Исетском районе — на 18,61%, в Богандинском сельском поселение повышение тарифов составит 15,96%, в Андреевском сельском поселении — 14,84%, в поселках Боровский и Винзили — 17,19 и 16,33%, в других населенных пунктах Тюменского района — от 14,48 до 19,09%, во всех остальных муниципалитетах юга Тюменской области коммунальные тарифы вырастут в 2025 году на 13%.
Проект постановления, согласно которому с 1 января 2025 года будут введены дополнительные ограничения на работу мигрантов, опубликован на сайте правительства Тюменской области.
«Предлагается на 2025 год установить запреты на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан на производство детского питания и диетических пищевых продуктов, розничную торговлю табачными изделиями в специализированных магазинах», — указано в документе.
В проекте постановления отмечено, что в 2025 году продолжат действовать введенные ранее для мигрантов запреты, в числе которых работа в отрасли пассажирских перевозок, а именно такси, общественном пассажирском транспорте, грузовом транспорте. Данные ограничения установлены для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов.
Кроме того, для иностранных граждан станет теперь обязательным условием при получении патента указание профессии. В настоящее время в патентах, выдаваемых в Тюменской области, не требуется указание специальности, должности, вида трудовой деятельности иностранного гражданина.
В некоторых регионах России начинают обсуждать идею запрета костюмов зарубежных персонажей на детских утренниках. О такой возможности говорят представители власти на разных уровнях. В Тюмени политики пока не высказывались по поводу костюмов для утренников и не предлагали ужесточить дресс-код. Однако, как рассказали «Нашему городу» родители тюменских детей, уже существует негласный запрет на использование таких костюмов.
«У нас педагог на родительском собрании рекомендовал не покупать детям костюмы „суперменов“ и „черепашек-ниндзя“. Предложили выбрать костюмы животных, героев сказок или одеть детей в официальные костюмы и платья. А у меня дочка тащится от „Холодного сердца“. Не знаю, отругают ли, если она будет в платье Эльзы?», — рассказывает тюменская родительница Ирина Куликова.
Виктория Семенова рассказывает, что ее сын хотел бы на утреннике быть в костюме «Венома», однако эту идею педагог сразу забраковал — сказала, что это не патриотично.
Тюменцы отмечают, что у многих детей из-за запрета надевать желаемый костюм начинается настоящая истерика.
Как объясняет детский психолог Наталья Наумова, дети выбирают любимых персонажей, ориентируясь на их популярность и яркость. И пока зарубежные герои превосходят российских по этим параметрам.
«Выбор не так уж и велик. Советские мультфильмы дети уже не смотрят, а среди современных отечественных почти нет тех, что пользуются популярностью у детей. К тому же посмотрите со стороны ребенка, в какой костюм он хотел бы нарядиться. То ли супергерой, который делает что-то хорошее, то ли Кощей — злодей. А кто у нас еще, например, для мальчиков есть? Богатыри? Они не особо популярны. Леший? Колобок?», — отмечает Наумова.
По мнению специалиста, если бы российская мультипликация была более популярна, а на экранах появлялось больше новых качественных и увлекательных мультфильмов, то дети могли бы забыть о «пони» и «веномах» и обратить внимание на других интересных персонажей.
В последние годы Тюмень, как и другие города России, столкнулась с ростом заболеваемости корью. Корь — крайне заразное вирусное заболевание, распространяющееся воздушно-капельным путем, и без прививки практически невозможно избежать заражения, об этом «Нашему городу» рассказал вирусолог Геннадий Уманский.
«Это острое инфекционное заболевание, которое поражает верхние дыхательные пути. Обычно оно встречается у детей в возрасте от 1 года до 8 лет, но взрослые также могут заразиться. Среди возможных осложнений — воспаление лёгких, носоглотки, конъюнктивы, отит, менингит, гепатит, миокардит и гломерулонефрит. Без лечения корь может привести к фатальным последствиям», — указывает врач.
С 1967 года проводится массовая вакцинация против кори. Однако в последние годы число случаев заболевания выросло: ежегодно регистрируется более 2000 новых заражённых.
Врачи говорят о том, что со временем иммунитет к инфекции ослабевает, а повторные вакцинации не проводятся. Кроме того, за последние годы, по словам вирусолога Уманского, снизился охват плановой вакцинации среди детей и взрослых.
Корь опасна тем, что для коллективного иммунитета требуется охват населения вакцинацией на уровне 95% населения. Если этот порог не достигается, болезнь начинает распространяться.
«Полагаю, что это связано с тем, что в течение нескольких лет дети либо не были вакцинированы, либо были привиты позднее, чем нужно. Кроме того, на распространение кори повлиял приток мигрантов из Центральной Азии, многие из которых не были вакцинированы», — отметил врач.
К слову, по данным Роспотребнадзора, в России уже зафиксированы завозные случаи кори из 16 стран.
Обмелевшая река Тура переживает тяжёлую зиму. Снижение уровня воды, промерзание дна и дефицит кислорода усугубляют её состояние, создавая опасные условия. По словам специалистов, зимнее время становится настоящим испытанием для экосистемы.
«При низком уровне воды реки зимой быстрее промерзают до самого дна. Это опасно для водных организмов, таких как рыбы, моллюски и насекомые, которые не могут пережить замерзание среды обитания. Мелкие участки становятся особенно уязвимыми, так как даже слабый мороз способен проморозить их насквозь», — говорит гидрограф Валерий Заруба.
Кроме того, с наступлением зимы под толстым слоем льда доступ кислорода к воде значительно уменьшается. Это приводит к кислородному голоданию у обитателей водоёмов. Рыбы начинают испытывать трудности с дыханием, особенно если в реке нет сильного течения, которое обычно обогащает воду кислородом.
«Зимой на обмелевших участках рек погибает значительная часть растений и микроорганизмов, которые обеспечивают питание для других обитателей. Отсутствие нормального биобаланса сказывается на всей экосистеме, делая её уязвимой», — говорит Заруба.
В этом году Тура снова уходит на зимовку с уровнем воды ниже нулевого показателя гидропоста. Обмеление делает реку слабее перед естественными зимними условиями. Это не только угрожает водным организмам, но и сказывается на окружающей природе, экологии и жизни тюменцев.