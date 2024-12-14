В Тюмени сегодня будет пасмурно и морозно

Posted 14 декабря, 04:19
Published 14 декабря, 04:19
Modified 14 декабря, 04:21
Updated 14 декабря, 04:21
В Тюмени 14 декабря синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, снег в ночные часы. Утром и днем температура воздуха составит -7…-5, в вечернее время суток ожидается до -7…-11. Ветер будет дуть со скоростью до 4,8 м/с
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:10, закат в 15:54, продолжительность дня 6 часов 42 минуты.
В Тобольске 14 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем термометры покажут -5…-4, в вечерние часы температура воздуха составит -6… -7. Ветер будет дуть со скоростью до 4,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:07, закат в 15:35, продолжительность дня 6 часов 28 минут.
В Ишиме 14 декабря ожидается пасмурная погода, снег во второй половине дня. Максимальная дневная температура воздуха составит -4….-5, в темное время суток термометры покажут -5…-6. Скорость ветра составит 4,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:47 закат в 15:46, продолжительность дня 6 часов 59 минут.