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Posted 14 декабря, 04:19

Published 14 декабря, 04:19

Modified 14 декабря, 04:21

Updated 14 декабря, 04:21

В Тюмени сегодня будет пасмурно и морозно

В Тюмени сегодня будет пасмурно и морозно

14 декабря 2024, 04:19
Фото: 1MI.
Облачная с прояснениями погода, небольшой снег в течение дня, метель в ночные часы и ветер до 7-12 м/с ожидаются на юге Тюменской области 14 декабря. Днем термометры покажут -3…-8, в вечерние часы температура воздуха составит -6…-11.

В Тюмени 14 декабря синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, снег в ночные часы. Утром и днем температура воздуха составит -7…-5, в вечернее время суток ожидается до -7…-11. Ветер будет дуть со скоростью до 4,8 м/с

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:10, закат в 15:54, продолжительность дня 6 часов 42 минуты.

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В Тобольске 14 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем термометры покажут -5…-4, в вечерние часы температура воздуха составит -6… -7. Ветер будет дуть со скоростью до 4,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:07, закат в 15:35, продолжительность дня 6 часов 28 минут.

В Ишиме 14 декабря ожидается пасмурная погода, снег во второй половине дня. Максимальная дневная температура воздуха составит -4….-5, в темное время суток термометры покажут -5…-6. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:47 закат в 15:46, продолжительность дня 6 часов 59 минут.

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