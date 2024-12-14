В Тюмени сегодня будет пасмурно и морозно

В Тюмени 14 декабря синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, снег в ночные часы. Утром и днем температура воздуха составит -7…-5, в вечернее время суток ожидается до -7…-11. Ветер будет дуть со скоростью до 4,8 м/с