В Тюмени началось строительство ледового городка. Его возводят за счет застройщиков

Posted 14 декабря, 07:06
Published 14 декабря, 07:06
Modified 14 декабря, 07:08
Updated 14 декабря, 07:08
В ближайшее время здесь появятся ледяные «Врата Сибири», «сказочный лес» из живых елей, которые украсят игрушками, которые сделали тюменские школьники в рамках конкурса новогодних игрушек. Также на площади 400-летия расположатся гномики из лапника, ледяные горки, качели, линзы-ловушки и лабиринт.
Строительством ледового города в областной столицы занимается свердловская компания «Этолед». Известно, что финансирование работ по возведению ледового царства взяли на себя в этом году региональные застройщики.
Торжественное открытие ледового городка в Тюмени запланировано на 26 декабря.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области спасатели и силовики переходят на усиленный вариант службы в преддверии новогодних праздников. В дни каникул следить за безопасностью в регионе будут более 1,4 тысячи сотрудников полиции, работников частных охранных предприятий, народных дружинников и представителей казачества.