nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 декабря, 07:06

Published 14 декабря, 07:06

Modified 14 декабря, 07:08

Updated 14 декабря, 07:08

В Тюмени началось строительство ледового городка. Его возводят за счет застройщиков

В Тюмени началось строительство ледового городка. Его возводят за счет застройщиков

14 декабря 2024, 07:06
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Традиционно в этом году ледовый городок расположится на площади 400-летия города. В настоящее время мастера уже приступили к работе.

В ближайшее время здесь появятся ледяные «Врата Сибири», «сказочный лес» из живых елей, которые украсят игрушками, которые сделали тюменские школьники в рамках конкурса новогодних игрушек. Также на площади 400-летия расположатся гномики из лапника, ледяные горки, качели, линзы-ловушки и лабиринт.

Видео: Тюмень с огоньком.

Строительством ледового города в областной столицы занимается свердловская компания «Этолед». Известно, что финансирование работ по возведению ледового царства взяли на себя в этом году региональные застройщики.

Торжественное открытие ледового городка в Тюмени запланировано на 26 декабря.

Старая ремонту не подлежит: к Новому году в Тюмени установят ель за миллионы рублей
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области спасатели и силовики переходят на усиленный вариант службы в преддверии новогодних праздников. В дни каникул следить за безопасностью в регионе будут более 1,4 тысячи сотрудников полиции, работников частных охранных предприятий, народных дружинников и представителей казачества.

Читайте также:
Toyota и BMW вошли в число самых продаваемых подержанных авто в ТюмениВ Тюмени с января подорожает проезд в автобусахТоп самых низкооплачиваемых профессий опубликовали в Тюмени. Зарплата менее 25 тысяч
#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Новости тюмени#Праздники#Новый год#Ледовый городок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика