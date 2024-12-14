В Тюмени началось строительство ледового городка. Его возводят за счет застройщиков

В ближайшее время здесь появятся ледяные «Врата Сибири», «сказочный лес» из живых елей, которые украсят игрушками, которые сделали тюменские школьники в рамках конкурса новогодних игрушек. Также на площади 400-летия расположатся гномики из лапника, ледяные горки, качели, линзы-ловушки и лабиринт.