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Posted 14 декабря, 08:37

Published 14 декабря, 08:37

Modified 14 декабря, 08:39

Updated 14 декабря, 08:39

Участок трассы Тюмень-Ханты-Мансийск открыли для транспорта после ДТП

Участок трассы Тюмень-Ханты-Мансийск открыли для транспорта после ДТП

14 декабря 2024, 08:37
Фото: 1MI.
Работы по демонтажу пролета строящегося на 227-м километре федеральной автодороги завершены.
«Последствия дорожно-транспортного происшествия устранены, движение по автодороге возобновлено в штатном режиме», — сообщил начальник межмуниципальной Госавтоинспекции «Тобольский» Иван Доценко.

Напомним, участок трассы Тюмень — Ханты-Мансийск был перекрыт в течение недели из-за произошедшей в ночь с 6 на 7 декабря аварии. На 227-м километре автодороги грузовой самосвал Howo врезался в железобетонную конструкцию строящегося дорожного объекта, вследствие чего возникла угроза обрушения конструкции. Дорожными службами было принято решение о демонтаже дорожного объекта.

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