Участок трассы Тюмень-Ханты-Мансийск открыли для транспорта после ДТП

Напомним, участок трассы Тюмень — Ханты-Мансийск был перекрыт в течение недели из-за произошедшей в ночь с 6 на 7 декабря аварии. На 227-м километре автодороги грузовой самосвал Howo врезался в железобетонную конструкцию строящегося дорожного объекта, вследствие чего возникла угроза обрушения конструкции. Дорожными службами было принято решение о демонтаже дорожного объекта.