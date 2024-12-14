Участок трассы Тюмень-Ханты-Мансийск открыли для транспорта после ДТП

Posted 14 декабря, 08:37
Published 14 декабря, 08:37
Modified 14 декабря, 08:39
Updated 14 декабря, 08:39
«Последствия дорожно-транспортного происшествия устранены, движение по автодороге возобновлено в штатном режиме», — сообщил начальник межмуниципальной Госавтоинспекции «Тобольский» Иван Доценко.
Напомним, участок трассы Тюмень — Ханты-Мансийск был перекрыт в течение недели из-за произошедшей в ночь с 6 на 7 декабря аварии. На 227-м километре автодороги грузовой самосвал Howo врезался в железобетонную конструкцию строящегося дорожного объекта, вследствие чего возникла угроза обрушения конструкции. Дорожными службами было принято решение о демонтаже дорожного объекта.