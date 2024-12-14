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Posted 14 декабря, 10:30

Published 14 декабря, 10:30

Modified 14 декабря, 10:32

Updated 14 декабря, 10:32

Тюменская область заняла лидирующее место в УрФО по росту платных услуг

Тюменцы потратили на платные услуги более 159,5 миллиарда рублей

14 декабря 2024, 10:30
Фото: 1MI.

Тюменская область заняла лидирующее место в УрФО по росту платных услуг

Это почти на 6% превышает аналогичные показатели 2023 года. По уровню динамики расходов на платные услуги Тюменская область заняла третье место среди регионов Уральского федерального округа. На первом месте расположились Свердловская область (рост на 8,2%), на втором Югра (рост на 6,7%).

По данным аналитиков Тюменстата, наибольшие по сумме платежи за платные услуги в Тюменской области были зарегистрированы в июле и октябре — в этих месяцах тюменцы потратили 16,8 и 16,4 миллиарда рублей.

В целом с начала года в Тюменской области тарифы на услуги населению подорожали на 11,3%. Наибольший рост продемонстрировали услуги зарубежного туризма (на 42,8%), банков (на 34,2%), санаторно-оздоровительные (на 18,9%), дошкольного воспитания (на 18,4%), телекоммуникационные (на 16,6%), образования (на 12,8%), медицинские услуги (на 11,1%), жилищные и коммунальные услуги (на 8,3%).

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ поднимут на 19,07%. Подорожают отопление, электроэнергия, водоснабжение и водоотведение, газ и услуга вывоза мусора.

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