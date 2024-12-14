Тюменцы потратили на платные услуги более 159,5 миллиарда рублей

Posted 14 декабря, 10:30
Published 14 декабря, 10:30
Modified 14 декабря, 10:32
Updated 14 декабря, 10:32
По данным аналитиков Тюменстата, наибольшие по сумме платежи за платные услуги в Тюменской области были зарегистрированы в июле и октябре — в этих месяцах тюменцы потратили 16,8 и 16,4 миллиарда рублей.
В целом с начала года в Тюменской области тарифы на услуги населению подорожали на 11,3%. Наибольший рост продемонстрировали услуги зарубежного туризма (на 42,8%), банков (на 34,2%), санаторно-оздоровительные (на 18,9%), дошкольного воспитания (на 18,4%), телекоммуникационные (на 16,6%), образования (на 12,8%), медицинские услуги (на 11,1%), жилищные и коммунальные услуги (на 8,3%).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ поднимут на 19,07%. Подорожают отопление, электроэнергия, водоснабжение и водоотведение, газ и услуга вывоза мусора.