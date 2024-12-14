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Posted 14 декабря, 12:11

Published 14 декабря, 12:11

Modified 14 декабря, 12:13

Updated 14 декабря, 12:13

На Тюменскую область надвигаются метель и штормовой ветер

На Тюменскую область надвигаются метель и штормовой ветер

14 декабря 2024, 12:11
Фото: 1MI.
Непогода обрушится на юге региона в воскресенье, 15 декабря, и будет бушевать в течение трех дней. По прогнозам метеорологов, ожидаются ураганный ветер с порывами до 17 м/с, метель, на дорогах снежные заносы.

В воскресенье температура воздуха составит -4…-9 днем и -8…-13 в темное время суток. В понедельник, 16 декабря, ожидается похолодание — днем максимальная температура воздуха составит -6.-11, местами до -16, в ночные часы столбики термометров опустятся до -15…-20, местами до -25.

Водителей региона предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях и призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Штормовое предупреждение: Тюмень занесет снегом
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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские автовладельцы раскритиковали качество уборки городских дорог. Водители отметили, что до уборки трассы были намного чище.

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