На Тюменскую область надвигаются метель и штормовой ветер

Posted 14 декабря, 12:11
Published 14 декабря, 12:11
Modified 14 декабря, 12:13
Updated 14 декабря, 12:13
В воскресенье температура воздуха составит -4…-9 днем и -8…-13 в темное время суток. В понедельник, 16 декабря, ожидается похолодание — днем максимальная температура воздуха составит -6.-11, местами до -16, в ночные часы столбики термометров опустятся до -15…-20, местами до -25.
Водителей региона предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях и призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские автовладельцы раскритиковали качество уборки городских дорог. Водители отметили, что до уборки трассы были намного чище.