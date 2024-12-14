На Тюменскую область надвигаются метель и штормовой ветер

Непогода обрушится на юге региона в воскресенье, 15 декабря, и будет бушевать в течение трех дней. По прогнозам метеорологов, ожидаются ураганный ветер с порывами до 17 м/с, метель, на дорогах снежные заносы.

Подпишитесь