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Posted 13 декабря, 06:15

Published 13 декабря, 06:15

Modified 13 декабря, 06:17

Updated 13 декабря, 06:17

Жителю Перевалово предъявили счет за подключение света на 1,3 миллиона рублей

Жителю Перевалово предъявили счет за подключение света на 1,3 миллиона рублей

13 декабря 2024, 06:15
Фото: 1MI.
Счет за технологическое подключение к электросетям в размере 1,3 миллиона рублей выставили жителю тюменского многострадального села Перевалово.

По словам мужчины, сумма его, мягко говоря, шокировала. Ненароком тюменец даже подумал, что в выставленной сумме за техприсоединение присутствует лишний ноль. Кроме того, его озадачило и то, что для подключения дома требуется строительство отдельных линий — у соседей электричество к дому подведено, воздушные линии имеются, соответственно можно подключить дом к ним.

«Обратился с вопросом в „Россети“ и получил ответ, что всё нормально, счет верный. Подал заявление в ФАС (Федеральная антимонопольная служба). Там посчитали, что мое право нарушено. В отношении „Россети“ было возбуждено дело об административном правонарушении. Сейчас ведётся административное расследование и какой будет результат не знаю. А света всё еще нет», — сообщил житель Перевалово.

В свою очередь в компании «Россети» пояснили, что электроснабжение жилых домов в коттеджном поселке в Перевалово на участке с 1 по 7 Линейные проезды организовано через находящуюся в собственности частного лица (застройщика) инфраструктуру.

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«По результатам рассмотрения заявки на техприсоединение установлено, что опосредованное подключение клиента к электрическим сетям „Россети Тюмень“ невозможно, поскольку расположенная возле дома собственника на 5 Линейном проезде энергоинфраструктура застройщика подключена к электроустановкам сетевой компании „Дорстрой“. Для подключения к электрическим сетям „Россети Тюмень“ требуется строительство элементов распределительной сети», — пояснили в компании «Нашему Городу».

Также добавили, что полная стоимость работ составляет 1,38 миллиона рублей — сумма установлена согласно ставкам региональной энергетической комиссии Тюменской области. Однако в соответствии с постановлением правительства России, любой человек имеет право на получение данной услуги по льготной цене, но не чаще 1 раза в течение трех лет.

«На момент рассмотрения заявки клиент уже воспользовался своим правом на льготное технологическое присоединение в июле этого года», — добавили в «Россети Тюмень».

В компании отметили, что наиболее экономичным способом подключения электричества в данном случае является опосредованное присоединение к сетям ООО «Дорстрой», так как принадлежащие застройщику сети на 5 Линейном проезде подключены к данной сетевой организации.

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Ранее «Наш Город» писал, что управление Роспотребнадзора по Тюменской области подало в суд на застройщика, возводившие дома в Перевалово. По данным специалистов ведомства, предприниматель вводил своих покупателей в заблуждение, так как продавал недвижимость, в которой отсутствовали газ, свет и вода, под видом жилой.

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