Жителю Перевалово предъявили счет за подключение света на 1,3 миллиона рублей

По словам мужчины, сумма его, мягко говоря, шокировала. Ненароком тюменец даже подумал, что в выставленной сумме за техприсоединение присутствует лишний ноль. Кроме того, его озадачило и то, что для подключения дома требуется строительство отдельных линий — у соседей электричество к дому подведено, воздушные линии имеются, соответственно можно подключить дом к ним.