Жителю Перевалово предъявили счет за подключение света на 1,3 миллиона рублей

Posted 13 декабря, 06:15
Published 13 декабря, 06:15
Modified 13 декабря, 06:17
Updated 13 декабря, 06:17
По словам мужчины, сумма его, мягко говоря, шокировала. Ненароком тюменец даже подумал, что в выставленной сумме за техприсоединение присутствует лишний ноль. Кроме того, его озадачило и то, что для подключения дома требуется строительство отдельных линий — у соседей электричество к дому подведено, воздушные линии имеются, соответственно можно подключить дом к ним.
«Обратился с вопросом в „Россети“ и получил ответ, что всё нормально, счет верный. Подал заявление в ФАС (Федеральная антимонопольная служба). Там посчитали, что мое право нарушено. В отношении „Россети“ было возбуждено дело об административном правонарушении. Сейчас ведётся административное расследование и какой будет результат не знаю. А света всё еще нет», — сообщил житель Перевалово.
В свою очередь в компании «Россети» пояснили, что электроснабжение жилых домов в коттеджном поселке в Перевалово на участке с 1 по 7 Линейные проезды организовано через находящуюся в собственности частного лица (застройщика) инфраструктуру.
«По результатам рассмотрения заявки на техприсоединение установлено, что опосредованное подключение клиента к электрическим сетям „Россети Тюмень“ невозможно, поскольку расположенная возле дома собственника на 5 Линейном проезде энергоинфраструктура застройщика подключена к электроустановкам сетевой компании „Дорстрой“. Для подключения к электрическим сетям „Россети Тюмень“ требуется строительство элементов распределительной сети», — пояснили в компании «Нашему Городу».
Также добавили, что полная стоимость работ составляет 1,38 миллиона рублей — сумма установлена согласно ставкам региональной энергетической комиссии Тюменской области. Однако в соответствии с постановлением правительства России, любой человек имеет право на получение данной услуги по льготной цене, но не чаще 1 раза в течение трех лет.
«На момент рассмотрения заявки клиент уже воспользовался своим правом на льготное технологическое присоединение в июле этого года», — добавили в «Россети Тюмень».
В компании отметили, что наиболее экономичным способом подключения электричества в данном случае является опосредованное присоединение к сетям ООО «Дорстрой», так как принадлежащие застройщику сети на 5 Линейном проезде подключены к данной сетевой организации.
Ранее «Наш Город» писал, что управление Роспотребнадзора по Тюменской области подало в суд на застройщика, возводившие дома в Перевалово. По данным специалистов ведомства, предприниматель вводил своих покупателей в заблуждение, так как продавал недвижимость, в которой отсутствовали газ, свет и вода, под видом жилой.