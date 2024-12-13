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Posted 13 декабря, 06:14

Published 13 декабря, 06:14

Modified 13 декабря, 06:16

Updated 13 декабря, 06:16

В УСТЭК объяснили, почему в ноябре у тюменцев выросли платежи за отопление

В УСТЭК объяснили, почему в ноябре у тюменцев выросли платежи за отопление

13 декабря 2024, 06:14
Фото: 1MI.
Причиной роста суммы за тепло стало понижение температуры воздуха. Если в октябре среднесуточная температура воздуха составляла 0…+7, то в ноябре -2…-4.

По словам специалистов, плата за коммунальные услуги формируется по двум правилам: нормативу и показателям счетчиков. И если тюменцы платят первым способом, то стоимость услуги делится равными долями на девять календарных месяцев.

При втором способе оплаты, начисленная за отопление сума складывается в зависимости от температуры на улице. Чем она ниже — тем большее количество тепла необходимо для повышения температуры в помещении.

«Разница в объёме потребления тепла, зафиксированная общедомовым счётчиком в разные расчётные периоды во время отопительного сезона, влияет на суммы платежей за отопление в платёжных документах», — пояснили эксперты.

Также на рост платежей за отопление могло повлиять и ненадлежащее содержание управляющими организациями внутридомовых коммуникаций. К примеру, если персонал УК оставил внутридомовую систему теплоснабжения непромытой, а инженерные коммуникации и оборудование — неотрегулированными, то в таком случае теплоносителя для обогрева дома будет поступать больше, чем положено.

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