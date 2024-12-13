В УСТЭК объяснили, почему в ноябре у тюменцев выросли платежи за отопление

Также на рост платежей за отопление могло повлиять и ненадлежащее содержание управляющими организациями внутридомовых коммуникаций. К примеру, если персонал УК оставил внутридомовую систему теплоснабжения непромытой, а инженерные коммуникации и оборудование — неотрегулированными, то в таком случае теплоносителя для обогрева дома будет поступать больше, чем положено.