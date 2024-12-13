В УСТЭК объяснили, почему в ноябре у тюменцев выросли платежи за отопление

Posted 13 декабря, 06:14
Published 13 декабря, 06:14
Modified 13 декабря, 06:16
Updated 13 декабря, 06:16
По словам специалистов, плата за коммунальные услуги формируется по двум правилам: нормативу и показателям счетчиков. И если тюменцы платят первым способом, то стоимость услуги делится равными долями на девять календарных месяцев.
При втором способе оплаты, начисленная за отопление сума складывается в зависимости от температуры на улице. Чем она ниже — тем большее количество тепла необходимо для повышения температуры в помещении.
«Разница в объёме потребления тепла, зафиксированная общедомовым счётчиком в разные расчётные периоды во время отопительного сезона, влияет на суммы платежей за отопление в платёжных документах», — пояснили эксперты.
Также на рост платежей за отопление могло повлиять и ненадлежащее содержание управляющими организациями внутридомовых коммуникаций. К примеру, если персонал УК оставил внутридомовую систему теплоснабжения непромытой, а инженерные коммуникации и оборудование — неотрегулированными, то в таком случае теплоносителя для обогрева дома будет поступать больше, чем положено.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 июля 2025 году тарифы ЖКХ могут увеличиться на 19%. Отопление, в частности, подорожает от 10,9 до 19,6% в зависимости от того, в какой котельной подключен жилой дом.