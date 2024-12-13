В Тюмени сотрудники ФСБ ликвидировали радикальную террористическую ячейку

Все члены группы получили серьезные сроки. Так, организаторы отправятся в колонию на 18 и 17 лет, два участника — на 14 и 11 лет соответственно с лишением званий. А пришедшие в организацию не так давно — 13, 12, 11 и 11 годам заключения.