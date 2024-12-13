В Тюмени сотрудники ФСБ ликвидировали радикальную террористическую ячейку

Posted 13 декабря, 13:31
Published 13 декабря, 13:31
Modified 13 декабря, 13:31
Updated 13 декабря, 13:31
Как сообщили в Управлении ФСБ по Тюменской области, фигуранты дела — обвиняются в организации террористической ячейки на территории региона, оба подсудимых, кураторы всей преступной группы занимались вербовкой новых членов среди жителей Тюменского района.
Известно, что главные в ячейке — некие Алим Тимканов и Марат Сайбаталов, являясь региональными «амирами» указанной террористической организации, преследовали цель увеличение численности участников запрещенной структуры и установление на территории РФ конфессионального государства в форме «халифата». Привлекали они новых членов посредством общения с представителями своей конфессии, а также распространением пропаганды и идеологической литературы, которая запрещена на территории страны.
В результате, привлечь им удалось еще 6 человек. Двое из них были также привлечены к более серьезным задачам от своего руководства, еще четверо — просто вошли в состав группировки.
Все члены группы получили серьезные сроки. Так, организаторы отправятся в колонию на 18 и 17 лет, два участника — на 14 и 11 лет соответственно с лишением званий. А пришедшие в организацию не так давно — 13, 12, 11 и 11 годам заключения.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени задержали вооруженных организаторов казино.