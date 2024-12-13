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Posted 13 декабря, 08:07

Published 13 декабря, 08:07

Modified 13 декабря, 08:09

Updated 13 декабря, 08:09

Власти Тюмени изымают 12 домов в районе ДОКа ради реновации

В Тюмени снесут более десятка домов ради реновации

13 декабря 2024, 08:07
Фото: 1MI.

Власти Тюмени изымают 12 домов в районе ДОКа ради реновации

Власти Тюмени объявили об изъятии домов и земельных участков в районе ДОКа ради проведения реновации.

В частности, под изъятие попадут земли и дома в границе улиц Ярославская — Рылеева — Саратовская, Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская и по улице Горпищекомбинатовской:

  • ул. Рылеева, 22
  • ул. Рылева, 20
  • ул. Саратовская, д. 15
  • ул. Саратовский, д. 10
  • ул. Тюменская, д. 6
  • ул. Тюменская, д. 18а,
  • л. Иркутская, дом 9 А
  • ул. Кемеровская, д. 13
  • ул. Саратовская, д. 20
  • ул. Саратовская, д. 26 ул. Томская, д. 12
  • ул. Горпищекомбинатовская, 15а.

В мэрии отметили, что жителям домов, подлежащих изъятию, следует обратиться за разъяснениями в департамент земельных отношений.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти утвердили изменения в проект реализации программы комплексного развития территории в Заречном районе. Согласно проекту, в квадрате улиц 2-я Луговая — Береговая возведут многоэтажных дома, два детских сада, школу на 1800 учеников, торговые объекты, кафе и т. д. Все работы будут выполнены до 2033 года.

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