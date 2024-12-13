В Тюмени снесут более десятка домов ради реновации

Posted 13 декабря, 08:07
Published 13 декабря, 08:07
Modified 13 декабря, 08:09
Updated 13 декабря, 08:09
В частности, под изъятие попадут земли и дома в границе улиц Ярославская — Рылеева — Саратовская, Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская и по улице Горпищекомбинатовской:
В мэрии отметили, что жителям домов, подлежащих изъятию, следует обратиться за разъяснениями в департамент земельных отношений.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти утвердили изменения в проект реализации программы комплексного развития территории в Заречном районе. Согласно проекту, в квадрате улиц 2-я Луговая — Береговая возведут многоэтажных дома, два детских сада, школу на 1800 учеников, торговые объекты, кафе и т. д. Все работы будут выполнены до 2033 года.