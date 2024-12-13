В «Домклик» рассказали, где чаще всего арендуют жилье посуточно в новогоднее время

Posted 13 декабря, 07:55
Published 13 декабря, 07:55
Modified 13 декабря, 07:55
Updated 13 декабря, 07:55
Востребованность у клиентов посуточной аренды в предстоящие каникулы изучили аналитики «Домклик» Сбербанка, пишет inkazan.ru.
Благодаря статистическим сведениям сервиса «Домклик24» удалось сформировать топ-10 самых востребованных российских городов для краткосрочной аренды жилья с 29 декабря по 8 января (в расчет принималась информация по состоянию на 9 декабря). Кроме Москвы, Казани и Северной столицы в десятку востребованных городов включили: Нижний Новгород (5,6% доли от всех краткосрочных бронирований по РФ), курортный Кисловодск на Кавминводах и Тюмень (по 3,6%), Сочи (2,7%), Екатеринбург (2,6%), Краснодар (1,9%) и Ростов-на-Дону (1,6%).
На все города первой десятки рейтинга «Домклик» пришлось свыше 70% от общего количества бронирований посуточных квартир по регионам России в зимние каникулы. Доля столицы, в которую с каждым годом съезжается все больше отдыхающих, составила около 20% (при медианной ставке посуточной аренды 6,8 тысячи рублей). Доля Казани — 16%, доля Санкт-Петербурга — 14% (при одинаковой медианной арендной ставке в размере 5,8 тысячи рублей).
Российский рынок посуточной аренды формируется благодаря повышающемуся спросу на внутренний туризм, об этом рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. Он назвал такие плюсы краткосрочной аренды жилья, как доступная стоимость (при конкуренции с отелями и гостиницами), большое количество предложений в каждом крупном городе и возможность онлайн-бронирования. В сервисе «Домклик24» установили, что в среднем медианная ставка посуточной аренды жилья в зимние каникулы достигает 4,9 тысячи рублей, а средний срок бронирования при этом равняется четырем дням.
Стоит отметить, ссылаясь на сведения «Домклик» (итоги опроса), что большая часть пользователей сервиса (70%) относятся к возможности снять квартиру на малый срок одобрительно.