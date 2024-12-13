В «Домклик» рассказали, где чаще всего арендуют жилье посуточно в новогоднее время

Российский рынок посуточной аренды формируется благодаря повышающемуся спросу на внутренний туризм, об этом рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. Он назвал такие плюсы краткосрочной аренды жилья, как доступная стоимость (при конкуренции с отелями и гостиницами), большое количество предложений в каждом крупном городе и возможность онлайн-бронирования. В сервисе «Домклик24» установили, что в среднем медианная ставка посуточной аренды жилья в зимние каникулы достигает 4,9 тысячи рублей, а средний срок бронирования при этом равняется четырем дням.