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Posted 13 декабря, 11:09

Published 13 декабря, 11:09

Modified 13 декабря, 11:11

Updated 13 декабря, 11:11

Тюменский водоканал организовал благотворительный спектакль для малышей

Тюменский водоканал организовал благотворительный спектакль для малышей

13 декабря 2024, 11:09
Фото: «Росводоканал Тюмень».
Сюжет
Новый год
Для 350 трехлетних мальчишек и девчонок череда новогодних праздников началась со спектакля Тюменского театра кукол. Благотворительный показ организовала компания «Росводоканал Тюмень».

Спектакль «Мишуткина елка» выбран не случайно. Постановка учит добру, дружбе, помогает верить в чудо и понятен самым юным зрителям. Дети радовались успехам сказочных героев, а мамы — искренним улыбкам своих детей.

Нам очень понравился спектакль. Дочка запомнила всех героев. Это для нее первый спектакль. Приятно и неожиданно здесь побывать. Спасибо за праздник, — поделилась впечатлениями Ирина Храмова.
Фото: «Росводоканал Тюмень»

Третий год тюменский водоканал организует благотворительные новогодние показы для детей, чьи отцы выполняют воинский долг.

В Новый год все ждут чуда. Наше предприятие организует благотворительные культурные программы для детей. Кроме того, для всех жителей и гостей областной столицы обновили елку на главной новогодней площади. Зеленая красавица, высотой 27 метров, уже украшает наш город, — рассказала руководитель пресс-службы «Росводокнал Тюмень» Ирина Айданова.

Для разных возрастных групп были организованы индивидуальные программы.

Спектакль «Мишкина елка» прошел при поддержке «Росводоканал Тюмень». Мероприятия для детей участников СВО будут проходить и далее. Это очень важно, именно так мы сейчас хотим поддержать наших бойцов и их семьи, — резюмировала директор департамента образования администрации города Тюмени Ольга Тренина.
Фото: «Росводоканал Тюмень»

Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты предприятия подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами.

Компания обслуживает более 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды. Кроме того, «Росводоканал» следует международным принципам ESG. Так, с 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 миллиардов рублей.

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