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Posted 13 декабря, 12:11

Published 13 декабря, 12:11

Modified 13 декабря, 12:25

Updated 13 декабря, 12:25

Тюменским детям запретили костюмы западных персонажей, а синоптики обещают метель

Тюменским детям запретили костюмы западных персонажей, а синоптики обещают метель

13 декабря 2024, 12:11
Фото: 1MI.
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В Тюмени скандал, связанный с детскими утренниками. Внезапно детям запретили наряжаться в персонажей западных мультиков и других сказочных персонажей. Также на Тюмень опять надвигается метель, ее синоптики прогнозируют уже третий день подряд.

Запрет на самовыражение

В детских садах Тюмени скандал. Руководство некоторых учреждений запретило детям наряжаться в костюмы западных героев. Официально об этом пока не сообщается, однако по словам родителей, многие сады уже ввели это негласное правило.

У нас педагог на родительском собрании рекомендовал не покупать детям костюмы «суперменов» и «черепашек-ниндзя». Предложили выбрать костюмы животных, героев сказок или одеть детей в официальные костюмы и платья, — рассказывает жительница города.

Отказаться при этом от костюмов западных персонажей предлагают на федеральном уровне. Вместо этого предлагают детей более официально или патриотично. Некоторые тюменские родители говорят о том, что у их детей начинается истерика, если они им запрещают надевать желаемый костюм.

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Очередная метель

Тюменские синоптики вновь прогнозируют начало жуткой метели уже с сегодняшнего вечера. В пятницу ожидается шквалистый ветер от 15 до 17 метров в секунду. При этом в субботу будет совсем нехолодно. Максимум — -11. Проблема же будет в воскресенье. Тогда придет похолодание. В дневные часы столбики термометров опустятся до -8…-13, ночью максимальная температура воздуха составит -11…-16.

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Туре будет худо

За реку Тура в Тюмени начали очень беспокоиться. Дело в том, что эту зиму она переживет очень тяжело из-за обмеления. Главными проблемами являются снижение уровня воды, уменьшение кислородного баланса и образование устойчивого ледяного покрова.

Все это может привести как к мору местной экосистемы и фауны, а также полной остановке течения. Рыбы начинают испытывать трудности с дыханием, особенно если в реке нет сильного течения, которое обычно обогащает воду кислородом.

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Жертвы реновации

Ради масштабной застройки в Тюмени вновь планируют отобрать несколько частных участков. Речь идет об участках в районе улиц Ярославская — Рылеева — Саратовская, Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская. Всех владельцев домовладений на вышеупомянутых участках просят обратиться в городскую администрацию для разъяснения ситуации.

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