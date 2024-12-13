Тюменским детям запретили костюмы западных персонажей, а синоптики обещают метель

Тюменские синоптики вновь прогнозируют начало жуткой метели уже с сегодняшнего вечера. В пятницу ожидается шквалистый ветер от 15 до 17 метров в секунду. При этом в субботу будет совсем нехолодно. Максимум — -11. Проблема же будет в воскресенье. Тогда придет похолодание. В дневные часы столбики термометров опустятся до -8…-13, ночью максимальная температура воздуха составит -11…-16.