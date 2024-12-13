Тюменским детям запретили костюмы западных персонажей, а синоптики обещают метель

Posted 13 декабря, 12:11
Published 13 декабря, 12:11
Modified 13 декабря, 12:25
Updated 13 декабря, 12:25
В детских садах Тюмени скандал. Руководство некоторых учреждений запретило детям наряжаться в костюмы западных героев. Официально об этом пока не сообщается, однако по словам родителей, многие сады уже ввели это негласное правило.
У нас педагог на родительском собрании рекомендовал не покупать детям костюмы «суперменов» и «черепашек-ниндзя». Предложили выбрать костюмы животных, героев сказок или одеть детей в официальные костюмы и платья, — рассказывает жительница города.
Отказаться при этом от костюмов западных персонажей предлагают на федеральном уровне. Вместо этого предлагают детей более официально или патриотично. Некоторые тюменские родители говорят о том, что у их детей начинается истерика, если они им запрещают надевать желаемый костюм.
Тюменские синоптики вновь прогнозируют начало жуткой метели уже с сегодняшнего вечера. В пятницу ожидается шквалистый ветер от 15 до 17 метров в секунду. При этом в субботу будет совсем нехолодно. Максимум — -11. Проблема же будет в воскресенье. Тогда придет похолодание. В дневные часы столбики термометров опустятся до -8…-13, ночью максимальная температура воздуха составит -11…-16.
За реку Тура в Тюмени начали очень беспокоиться. Дело в том, что эту зиму она переживет очень тяжело из-за обмеления. Главными проблемами являются снижение уровня воды, уменьшение кислородного баланса и образование устойчивого ледяного покрова.
Все это может привести как к мору местной экосистемы и фауны, а также полной остановке течения. Рыбы начинают испытывать трудности с дыханием, особенно если в реке нет сильного течения, которое обычно обогащает воду кислородом.
Ради масштабной застройки в Тюмени вновь планируют отобрать несколько частных участков. Речь идет об участках в районе улиц Ярославская — Рылеева — Саратовская, Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская. Всех владельцев домовладений на вышеупомянутых участках просят обратиться в городскую администрацию для разъяснения ситуации.