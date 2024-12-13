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Posted 13 декабря, 06:46

Published 13 декабря, 06:46

Modified 13 декабря, 06:48

Updated 13 декабря, 06:48

Тюменец два года бегал от военкомата

Тюменец два года бегал от военкомата

13 декабря 2024, 06:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Его осудили и назначили наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Такое решение вынес Нижнтавдинский районный суд.

По данным следствия, 24-летний Артем Б. имел отсрочку от службы в армии с 2016 по 2022 годы. Однако в положенный срок, в ноябре 2022 года, в военкомат не явился. Молодой человек скрывался от сотрудников комиссариата в течение двух лет — до июня 2024 года.

«Специалист ВУС неоднократно осуществлял выезд по месту регистрации призывника-подсудимого с целью вручения ему повестки о явке в военный комиссариат для прохождения очередного медицинского освидетельствования в рамках очередной призывной кампании, но каждый раз дома его застать не предоставлялось возможным», — указано в документах суда.

В судебном заседании подсудимый вину признал. Суд назначил уклонисты штраф в размере 10 тысяч рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вакансия военнослужащего по контракту вошла в список самых высокооплачиваемых вакансий ноября. Размер предлагаемой заработной платы составляет 226 тысяч рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюменская область#Суд#Новости тюмени#Военные#Военная служба#Штрафы#Уклонение от армии
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