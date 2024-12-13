Тюменец два года бегал от военкомата

По данным следствия, 24-летний Артем Б. имел отсрочку от службы в армии с 2016 по 2022 годы. Однако в положенный срок, в ноябре 2022 года, в военкомат не явился. Молодой человек скрывался от сотрудников комиссариата в течение двух лет — до июня 2024 года.