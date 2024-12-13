Таксист-мигрант, по вине которого погибла девочка, выслушал приговор

Как сообщили в пресс-службе судов, обвиняемый подвозил мужчину и его дочь и еще двоих детей на маршруте Тобольск-Сетово-Елань. Во время движения он не справился с управлением, улетел в кювет и врезался в дерево. В аварии погибла 10-летняя дочь, а также отец детей получил серьезные травмы.