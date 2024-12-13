Таксист-мигрант, по вине которого погибла девочка, выслушал приговор

Posted 13 декабря, 13:44
Published 13 декабря, 13:44
Modified 13 декабря, 13:57
Updated 13 декабря, 13:57
Как сообщили в пресс-службе судов, обвиняемый подвозил мужчину и его дочь и еще двоих детей на маршруте Тобольск-Сетово-Елань. Во время движения он не справился с управлением, улетел в кювет и врезался в дерево. В аварии погибла 10-летняя дочь, а также отец детей получил серьезные травмы.
Суд постановил лишить водителя права заниматься вождением и осуществлять услуги перевозок, а также приговорил к 2 года и пяти месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии поселении. Также он обязан выплатить пострадавшим компенсацию в размере двух миллионов рублей.