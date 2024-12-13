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Posted 13 декабря, 13:44

Published 13 декабря, 13:44

Modified 13 декабря, 13:57

Updated 13 декабря, 13:57

Таксист-мигрант, по вине которого погибла девочка, выслушал приговор

Таксист-мигрант, по вине которого погибла девочка, выслушал приговор

13 декабря 2024, 13:44
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
ДТП
В Тобольском районе вынесли приговор мигранту-таксисту, из-за которого в ДТП погибла девочка 10-ти лет. Также серьезные травмы получил ее отец.

Как сообщили в пресс-службе судов, обвиняемый подвозил мужчину и его дочь и еще двоих детей на маршруте Тобольск-Сетово-Елань. Во время движения он не справился с управлением, улетел в кювет и врезался в дерево. В аварии погибла 10-летняя дочь, а также отец детей получил серьезные травмы.

Суд постановил лишить водителя права заниматься вождением и осуществлять услуги перевозок, а также приговорил к 2 года и пяти месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии поселении. Также он обязан выплатить пострадавшим компенсацию в размере двух миллионов рублей.

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Ранее сообщалось о том, что два человека пострадали в массовом ДТП на тюменской трассе.

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#Александр Смирнов#Общество#ДТП#Новости тюмени#Тюменский суд
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