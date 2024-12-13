Штормовое предупреждение: Тюмень занесет снегом

В субботу и воскресенье, 14 и 15 декабря, в областной столице снегопадов не ожидается. Метеорологи прогнозируют понижение температуры воздуха до -6…-13. Согласно долгосрочным прогнозам прохладная погода продержится не более двух дней — уже во вторник, 17 декабря, в Тюмени потеплеет до -4…-7, а к концу следующей недели столбики термометров и вовсе поднимутся до -1…0.