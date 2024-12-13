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Posted 13 декабря, 07:17

Published 13 декабря, 07:17

Modified 13 декабря, 07:20

Updated 13 декабря, 07:20

Штормовое предупреждение: Тюмень занесет снегом

Штормовое предупреждение: Тюмень занесет снегом

13 декабря 2024, 07:17
Фото: 1MI.
По прогнозам метеорологов, в течение дня на юге всего региона в пятницу ожидаются метели, ветер с порывами до 15-17 м/с, местами вероятны гололедно-изморозевые отложения.

Днем температура воздуха составит -2…-7, в темное время суток -4…-9. В субботу синоптики обещают осадки в виде небольшого снега, метель в ночные часы, ветер 7-12 м/с и -3…-8 днем до -6…-11 в темное время суток.

Фото: omsk-meteo.ru

В воскресенье, 15 декабря, на юг Тюменской области придет похолодание — в дневные часы столбики термометров опустятся до -8…-13, ночью максимальная температура воздуха составит -11…-16. В течение дня вероятны осадки в виде небольшого снега, скорость ветра составит 6-11 м/с.

В Тюмени сегодня в течение дня столбики термометров будут показывать -2…-4, что выше нормы на 9 градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, ветер до 11-13 м/с. За сутки синоптики прогнозируют выпадение 2,3 мм осадков.

Фото: gismeteo.ru

В субботу и воскресенье, 14 и 15 декабря, в областной столице снегопадов не ожидается. Метеорологи прогнозируют понижение температуры воздуха до -6…-13. Согласно долгосрочным прогнозам прохладная погода продержится не более двух дней — уже во вторник, 17 декабря, в Тюмени потеплеет до -4…-7, а к концу следующей недели столбики термометров и вовсе поднимутся до -1…0.

В пятницу, 13, в Тюмени ожидаются метель и гололед
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Ранее «Наш Город» писал, что январь и февраль в Тюмени будут богаты на снегопады. При этом среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на несколько градусов.

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