Профессиональный спорт в Тюмени: на что идут миллионы из бюджета?

Posted 13 декабря, 13:03
Published 13 декабря, 13:03
Modified 13 декабря, 13:05
Updated 13 декабря, 13:05
В 2025-м году власти планируют сократить финансирование профессионального спорта в Тюменской области. В 2024-м году на «спорт высших достижений» закладывалось 2,02 млрд рублей, а в проекте бюджета на 2025-й год указано, что на те же цели будет потрачено 1,6 млрд рублей.
Однако, если смотреть на финансирование профессионального спорта на большой дистанции, то можно заметить, что затраты снижаются, только если сравнивать с 2024-м. В 2023-м году на профессиональный спорт в тюменском бюджете закладывали 1,3 млрд рублей, а в 2022-м, 2021-м и 2020-м — 1,2 млрд.
Если заглянуть еще чуть дальше, то можно заметить, что в 2019-м году на профессиональный спорт было заложено 2,1 млрд рублей. С чем могут быть связаны такие большие суммы в 2019-м и 2024-м годах?
Не с тратами ли на ФК «Тюмень»? Ведь, например, в более богатом на бюджет 2024 году команда приобрела вратаря из Португалии. Станислав Крицюк присоединился к футбольному клубу «Тюмень», покинув «Жил Висенте». Ранее он участвовал в 22 матчах на европейской арене, в том числе против таких сильных соперников, как «Ювентус» из Италии, «Челси» из Англии, «Байер» из Германии и «Валенсия» из Испании. Свою карьеру Крицюк начинал в «Академии» из Тольятти, где играл вместе с нынешним капитаном «Тюмени» Александром Коротаевым.
Крицюк долгое время выступал в португальских командах. В его послужном списке есть и игры за сборную России — восемь лет назад он участвовал в товарищеских матчах против сборных Литвы и Катара.
В 2019 году, когда бюджет был больше, чем в предыдущие годы, в команду пришли пять новых игроков. Среди них — Георгий Бурнаш, которому на тот момент было 25 лет. Он выступал за молодёжную сборную России и вместе с ней выиграл Кубок Содружества. В профессиональном футболе Георгий дебютировал в московском «Локомотиве», сыграв один матч. Затем он играл за «Локомотив-2», «Химки», воронежский «Факел» и курский «Авангард».
Стоит отметить, что «Футбольный клуб „Тюмень“ — является структурным подразделением АНО „Футбол-Хоккей“, учредителем организации числится Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования региона, сообщили „Нашему городу“ в правительстве Тюменской области.
«АНО „Футбол-Хоккей“ — указанная автономная некоммерческая организация, находится в частной собственности», — объяснили власти.
Футбольный клуб «Тюмень» и футбольный клуб «Тюмень — Дубль» финансируются из областного бюджета и внебюджетных источников, их генеральный спонсор — ПАО «Сибур Холдинг».
Как отмечал губернатор Тюменской области Александр Моор в 2023-м году, в вопросах профессионального спорта необходимо искать спонсора, который готов взять на себя «финансовое бремя» содержания клуба ФК «Тюмень», а бюджетные средства стоит направлять на развитие массового и детского спорта.
«Финансировать только за счет бюджета профессиональные команды высокого уровня нецелесообразно», — говорил губернатор.
В 2024 году из областного бюджета на финансирование ФК «Тюмень» было выделено более 60 млн. рублей. На вопрос редакции о том, каким будет финансирование команды в 2025-м году, власти ответили:
«Планируется заключение договора с генеральным спонсором — ПАО „Сибур Холдинг“ — в таком же размере, как и в 2024 году».
Отметим, что в 2023-м году чистый убыток АНО «Футбол-Хоккей», в состав которой входит ФК «Тюмень», составил 35 млн рублей. При этом чистые активы составляют более 1 млрд рублей. Денежный поток в 2023-м году превысил 205 млн рублей.
Отметим, что президентом футбольного клуба «Тюмень» числится Александр Попов. В достижениях команды — победа в 2014-м году в зоне «Урал-Поволжье» 2-й лиги первенства России. Также в 2023 году команда стала победителем 4-й группы 2-й лиги первенства России.
В истории «Тюмени» есть два матча, которые стали самыми успешными для команды. В 1996 году «Тюмень» разгромила «Чкаловец» из Новосибирска со счетом 8:0, а в 2021 году — «Ладу-Тольятти» из Тольятти с тем же счетом.
Кстати, Александр Григорян, известный своими неоднозначными высказываниями в адрес футбольной индустрии, выразил мнение, что ФК «Тюмень» демонстрирует хорошие результаты в рамках Футбольной национальной лиги. Однако, по его данным, уровень заработной платы в клубе оставляет желать лучшего. Он считает, что главная мотивация тюменского клуба — командный дух и сплоченность.
В 2023 году «Тюмень» заняла третье место среди клубов Первой лиги по средней посещаемости домашних матчей. В среднем на игры команды приходило 4093 зрителя.
В прошлом сезоне «Тюмень» показала отличные результаты в маркетинговой и коммерческой деятельности, заняв место в пятёрке лучших команд МЕЛБЕТ-Первой лиги. Всего было учтено 14 показателей. Трансляции матчей «Тюмени» чаще всего выходили на телеканалах холдинга «Матч». Общая аудитория трансляций на «Матче» и VK Видео превысила 15 миллионов человек. В среднем каждую игру смотрели 447 028 зрителей. Лишь футбольные матчи с участием московского «Торпедо» собирали больше зрителей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что работы по реконструкции ДНК «Строитель» были приостановлены. В департаменте культуры Тюменской области сообщили, что в бюджете региона на ближайшие три года не запланировано выделение средств на проведение работ по реконструкции ДНК. В связи с этим работы по реконструкции ДНК «Строитель» были отложены на неопределённый срок.