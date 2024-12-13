Профессиональный спорт в Тюмени: на что идут миллионы из бюджета?

Не с тратами ли на ФК «Тюмень»? Ведь, например, в более богатом на бюджет 2024 году команда приобрела вратаря из Португалии. Станислав Крицюк присоединился к футбольному клубу «Тюмень», покинув «Жил Висенте». Ранее он участвовал в 22 матчах на европейской арене, в том числе против таких сильных соперников, как «Ювентус» из Италии, «Челси» из Англии, «Байер» из Германии и «Валенсия» из Испании. Свою карьеру Крицюк начинал в «Академии» из Тольятти, где играл вместе с нынешним капитаном «Тюмени» Александром Коротаевым.