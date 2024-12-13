Необычные и вкусные рецепты салата Оливье. Комментарии поваров

Posted 13 декабря, 10:38
Published 13 декабря, 10:38
Modified 13 декабря, 10:40
Updated 13 декабря, 10:40
Рецептом фирменного «Оливье» с редакцией «Нашего города» поделился шеф-повар ресторана «Паштет» Андрей Пелевин. Он использует отварной телячий язык и комбинирует свежий и консервированный горошек.
По словам Андрея, сначала нужно отварить картофель, морковку и яйца. Отдельно приготовить отварной телячий язык. Мелко нарезать отваренные овощи и добавить к ним только белок от яйца. Добавить туда консервированные слабосоленые огурцы, язык и майонез. Солить и перчить по вкусу, после чего все перемешать. Оставшийся желток от яйца измельчить и посыпать им салат. Обязательно дать салату пропитаться.
Можно приготовить люксовый вариант «Оливье», как его подают в одном из самых старинных ресторанов «Троекурове».
— Основа салата — отварные овощи (картофель и морковь). Добавляем к ним вместо рябчиков — перепелку, вместо раков можно положить мясо краба, ну или обойтись без этого. Вместо паюсной икры — добавляем в салат зернистую красную. И для особого вкуса можно в «Оливье» добавить каперсы. А для остринки — острый перечный соус, но не замешиваем, а по краям тарелки, чтобы каждый мог добавить его по вкусу, — рассказал «Нашему городу» повар.