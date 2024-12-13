Необычные и вкусные рецепты салата Оливье. Комментарии поваров

По словам Андрея, сначала нужно отварить картофель, морковку и яйца. Отдельно приготовить отварной телячий язык. Мелко нарезать отваренные овощи и добавить к ним только белок от яйца. Добавить туда консервированные слабосоленые огурцы, язык и майонез. Солить и перчить по вкусу, после чего все перемешать. Оставшийся желток от яйца измельчить и посыпать им салат. Обязательно дать салату пропитаться.