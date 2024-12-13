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Posted 13 декабря, 10:38

Published 13 декабря, 10:38

Modified 13 декабря, 10:40

Updated 13 декабря, 10:40

Необычные и вкусные рецепты салата Оливье. Комментарии поваров

Необычные и вкусные рецепты салата Оливье. Комментарии поваров

13 декабря 2024, 10:38
Фото: Ресторан «Паштет».
Приготовить любимое многими оливье можно по-разному, в том числе из необычных ингредиентов. Подборка вкусных рецептов для Нового 2025 года — в материале «Нашего города».

Рецептом фирменного «Оливье» с редакцией «Нашего города» поделился шеф-повар ресторана «Паштет» Андрей Пелевин. Он использует отварной телячий язык и комбинирует свежий и консервированный горошек.

Ингредиенты:

  • Картофель отварной — 285 граммов;
  • Морковь — 285 граммов;
  • Огурцы консервированные — 180 граммов;
  • Горошек консервированный — 85 граммов;
  • Яйцо куриное — 3 штуки (белок и отдельно желток);
  • Майонез — 150-170 граммов.

Способ приготовления:

По словам Андрея, сначала нужно отварить картофель, морковку и яйца. Отдельно приготовить отварной телячий язык. Мелко нарезать отваренные овощи и добавить к ним только белок от яйца. Добавить туда консервированные слабосоленые огурцы, язык и майонез. Солить и перчить по вкусу, после чего все перемешать. Оставшийся желток от яйца измельчить и посыпать им салат. Обязательно дать салату пропитаться.

Фото: Ресторан «Паштет»

Можно приготовить люксовый вариант «Оливье», как его подают в одном из самых старинных ресторанов «Троекурове».

— Основа салата — отварные овощи (картофель и морковь). Добавляем к ним вместо рябчиков — перепелку, вместо раков можно положить мясо краба, ну или обойтись без этого. Вместо паюсной икры — добавляем в салат зернистую красную. И для особого вкуса можно в «Оливье» добавить каперсы. А для остринки — острый перечный соус, но не замешиваем, а по краям тарелки, чтобы каждый мог добавить его по вкусу, — рассказал «Нашему городу» повар.
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