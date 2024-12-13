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Posted 13 декабря, 11:42

Published 13 декабря, 11:42

Modified 14 декабря, 11:17

Updated 14 декабря, 11:17

Бывший муж не смог вернуть жену и сжег ее квартиру

Не смирился с потерей. Бывший муж не смог вернуть жену и сжег ее квартиру

13 декабря 2024, 11:42
Фото: 1MI.

Бывший муж не смог вернуть жену и сжег ее квартиру

Эпизод с отчаянной любовью произошел в Тюмени. Муж, убивающийся из-за того, что потерял свою возлюбленную, оставил попытки вернуть ее и решил пойти по принципу — Не доставайся же ты никому.

Как рассказали в телеграм-канале «Плохие новости», мужчина несколько раз пытался решить конфликт с женщиной, хотел восстановить с ней отношения, а затем отчаялся и решил отомстить ей.

В первую очередь, он взял с собой зажигательную смесь, зашел в квартиру — и поджег ее. После крупного пожара квартира перестала быть пригодной для жизни. Никто при пожаре при этом не пострадал. Муж при этом был не самый завидный. Злоупотреблял алкоголем и наркотиками.

Несмотря на то, что женщина не пострадала, она теперь не знает, где жить с детьми. Другого места для жизни у них нет.

Видео: Плохие новости.
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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени из горящей многоэтажки эвакуировали людей.

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