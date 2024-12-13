Не смирился с потерей. Бывший муж не смог вернуть жену и сжег ее квартиру

В первую очередь, он взял с собой зажигательную смесь, зашел в квартиру — и поджег ее. После крупного пожара квартира перестала быть пригодной для жизни. Никто при пожаре при этом не пострадал. Муж при этом был не самый завидный. Злоупотреблял алкоголем и наркотиками.