На федеральном канале покажут фильм про пропавших тюменских детей

Напомним, брат и сестра из Тюмени Вика и Гриша провели в лесу четверо суток — с 4 по 8 июня. Ребята заблудились во время возвращения домой с рыбалки. Вечером 4 июня дети вместе со своим дедушкой отправились на речку ловить рыбу, однако на обратном пути заплутали. Дедушка вышел к дому, а дети остались в лесу.