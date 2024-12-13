На федеральном канале покажут фильм про пропавших тюменских детей

Posted 13 декабря, 07:46
Published 13 декабря, 07:46
Modified 13 декабря, 07:48
Updated 13 декабря, 07:48
Напомним, брат и сестра из Тюмени Вика и Гриша провели в лесу четверо суток — с 4 по 8 июня. Ребята заблудились во время возвращения домой с рыбалки. Вечером 4 июня дети вместе со своим дедушкой отправились на речку ловить рыбу, однако на обратном пути заплутали. Дедушка вышел к дому, а дети остались в лесу.
«Мы с речки пошли по неправильному пути и заблудились. Переночевали и в пять утра снова пошли искать путь домой. Но по дороге мы с Викой попросили дедушку сделать остановку, передохнуть. Он нас нее услышал, мы сильно от него отстали. В итоге разминулись, остались с Викой и собаками», — рассказывал тогда Гриша.
К поискам ребят были привлечены сотни человек — сотрудники МЧС, представители полиции, Росгвардии из Свердловской и Тюменской областей, авиация, волонтеры. Нашли юных тюменцев добровольцы, которые прочесывали лес в районе деревни Ермолино рано утром 8 июня.
Ранее «Наш Город» писал, что журналистка, блогер Елена Погребижская сняла документальный фильм про пропавших в Тюмени детей за последние 30 лет.