Мотают туда-сюда, а он подчиняется. Губернатор Моор возвращает своего зама на пост

Posted 13 декабря, 11:56
Published 13 декабря, 11:56
Modified 13 декабря, 12:11
Updated 13 декабря, 12:11
Как сообщает телеграм — канал «Погоны и Галстуки», возвращают Бакиева в состав из-за неимения альтернатив. Никто особо не ожидал, что вернувшийся Тараканов так быстро переедет на работу в ХМАО под начало бывшего мэра Руслана Кухарука.
До этого Бакиев получил довольно обидную отставку, поскольку замена была неожиданной в том числе для него. При этом Бакиев вновь будет курировать представительство региона в Москве.
«Бакиева двигают туда-сюда, он безропотно подчиняется», — комментируют ситуацию источники «ПиГ».
Ранее сообщалось о том, что тюменские власти определились с главным символом города — им стал ковёр.