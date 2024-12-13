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Posted 13 декабря, 11:56

Published 13 декабря, 11:56

Modified 13 декабря, 12:11

Updated 13 декабря, 12:11

Мотают туда-сюда, а он подчиняется. Губернатор Моор возвращает своего зама на пост

Мотают туда-сюда, а он подчиняется. Губернатор Моор возвращает своего зама на пост

13 декабря 2024, 11:56
Фото: 1MI.
Губернатор Александр Моор возвращает на пост своего бывшего зама Эдуарда Бакиева. Ранее он уже работал на этом же месте, но был заменен вернувшимся в Тюмень экс-сенатором Павлом Таракановым.

Как сообщает телеграм — канал «Погоны и Галстуки», возвращают Бакиева в состав из-за неимения альтернатив. Никто особо не ожидал, что вернувшийся Тараканов так быстро переедет на работу в ХМАО под начало бывшего мэра Руслана Кухарука.

До этого Бакиев получил довольно обидную отставку, поскольку замена была неожиданной в том числе для него. При этом Бакиев вновь будет курировать представительство региона в Москве.

«Бакиева двигают туда-сюда, он безропотно подчиняется», — комментируют ситуацию источники «ПиГ».
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Ранее сообщалось о том, что тюменские власти определились с главным символом города — им стал ковёр.

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