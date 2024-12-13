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Posted 13 декабря, 07:28

Published 13 декабря, 07:28

Modified 13 декабря, 07:30

Updated 13 декабря, 07:30

Обмелевшей Туре в морозу грозит серьезная опасность

Мор и остановка течения: обмелевшей Туре в морозы грозит серьезная опасность

13 декабря 2024, 07:28
Фото: Скриншот cam72.su.. Обмелевшей Туре в морозу грозит серьезная опасность

Обмелевшей Туре в морозы грозит серьезная опасность

Сюжет
Тура
Обмелевшая река Тура переживает тяжёлую зиму. Снижение уровня воды, промерзание дна и дефицит кислорода усугубляют её состояние, создавая опасные условия. По словам специалистов, зимнее время становится настоящим испытанием для экосистемы.

Обмелевшие реки тяжело переживают зиму из-за комплекса природных и климатических факторов, которые усугубляют их и без того непростое состояние. Главными проблемами являются снижение уровня воды, уменьшение кислородного баланса и образование устойчивого ледяного покрова, об этом «Нашему городу» рассказал гидрограф Валерия Заруба.

«При низком уровне воды реки зимой быстрее промерзают до самого дна. Это опасно для водных организмов, таких как рыбы, моллюски и насекомые, которые не могут пережить замерзание среды обитания. Мелкие участки становятся особенно уязвимыми, так как даже слабый мороз способен проморозить их насквозь», — говорит эксперт.

Кроме того, с наступлением зимы под толстым слоем льда доступ кислорода к воде значительно уменьшается. Это приводит к кислородному голоданию у обитателей водоёмов. Рыбы начинают испытывать трудности с дыханием, особенно если в реке нет сильного течения, которое обычно обогащает воду кислородом.

«Зимой на обмелевших участках рек погибает значительная часть растений и микроорганизмов, которые обеспечивают питание для других обитателей. Отсутствие нормального биобаланса сказывается на всей экосистеме, делая её уязвимой», — говорит Заруба.

В этом гоуд Тура снова уходит на зимовку с уровнем воды ниже нулевого показателя гидропоста. Обмеление делает реку слабее перед естественными зимними условиями. Это не только угрожает водным организмам, но и сказывается на окружающей природе, экологии и жизни тюменцев.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что по данным синоптиков, в южной части региона ожидаются сильные снегопады, ветер будет усиливаться до 15–17 м/с. В некоторых районах возможно образование гололедицы и инея.

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