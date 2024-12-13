Мор и остановка течения: обмелевшей Туре в морозы грозит серьезная опасность

Кроме того, с наступлением зимы под толстым слоем льда доступ кислорода к воде значительно уменьшается. Это приводит к кислородному голоданию у обитателей водоёмов. Рыбы начинают испытывать трудности с дыханием, особенно если в реке нет сильного течения, которое обычно обогащает воду кислородом.