nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 05:27

Published 13 декабря, 05:27

Modified 13 декабря, 05:29

Updated 13 декабря, 05:29

Фейерверки без правил: в Тюмени появились стихийные рынки пиротехники

Фейерверки без правил: в Тюмени появились стихийные рынки пиротехники

13 декабря 2024, 05:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Фейерверки
Бизнесмены торгуют продукцией без документов и завлекают покупателей низкими ценами на пиротехнику. По словам тюменцев, в городе уже открылись несколько точек, где незаконно продают пиротехнические изделия.
«Недалеко от рынка „Михайловский“, ТРЦ „Зеленый берег“ люди торгуют фейерверками прямо на улице. Цены чуть ниже, чем в официальных магазинах, но у продавцов нет никаких документов на товар. Качество тоже не очень хорошее — невооруженным глазом видно, что изготовлен он в кустарных условиях», — сообщили Ура. Ру тюменцы.

Отметим, согласно законодательству, розничную торговлю пиротехническими изделиями могут вести только юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении которых сведения об этом виде экономической деятельности содержатся соответственно в Едином государственном реестре.

Реализация пиротехнических изделий разрешена в магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Заметим, что в Тюмени стоимость батарей салютов варьируется от 2 тысяч до 100 тысяч рублей. Цена зависит от числа залпов: самые дешевые батареи салютов до 19 залпов, самые дорогие — батареи салютов с числом залпов, превышающим 300. Римские свечи стоят в среднем 1000-3000 рублей, бенгальские свечи — 250-300 рублей, фонтаны — 500-2000 рублей.

В МЧС рассказали тюменцам, как после запуска салюта не оказаться в травматологии
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году на нелегальных торговцев было составлено 760 протоколов. За последнюю неделю ноября в областной столице выявили 16 нарушений — было изъято более 14 килограммов рыбы и 260 единиц трикотажных изделий.

Читайте также:
Два человека пострадали в массовом ДТП на тюменской трассеСамые дефицитные. За каких специалистов конкурируют тюменские компанииВ пятницу, 13, в Тюмени ожидаются метель и гололед
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Салют#Фейерверки#Новый год#Незаконное предпринимательство#Стихийный рынок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика