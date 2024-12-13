Фейерверки без правил: в Тюмени появились стихийные рынки пиротехники

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году на нелегальных торговцев было составлено 760 протоколов. За последнюю неделю ноября в областной столице выявили 16 нарушений — было изъято более 14 килограммов рыбы и 260 единиц трикотажных изделий.