Фейерверки без правил: в Тюмени появились стихийные рынки пиротехники

Posted 13 декабря, 05:27
Published 13 декабря, 05:27
Modified 13 декабря, 05:29
Updated 13 декабря, 05:29
«Недалеко от рынка „Михайловский“, ТРЦ „Зеленый берег“ люди торгуют фейерверками прямо на улице. Цены чуть ниже, чем в официальных магазинах, но у продавцов нет никаких документов на товар. Качество тоже не очень хорошее — невооруженным глазом видно, что изготовлен он в кустарных условиях», — сообщили Ура. Ру тюменцы.
Отметим, согласно законодательству, розничную торговлю пиротехническими изделиями могут вести только юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении которых сведения об этом виде экономической деятельности содержатся соответственно в Едином государственном реестре.
Реализация пиротехнических изделий разрешена в магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
Заметим, что в Тюмени стоимость батарей салютов варьируется от 2 тысяч до 100 тысяч рублей. Цена зависит от числа залпов: самые дешевые батареи салютов до 19 залпов, самые дорогие — батареи салютов с числом залпов, превышающим 300. Римские свечи стоят в среднем 1000-3000 рублей, бенгальские свечи — 250-300 рублей, фонтаны — 500-2000 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году на нелегальных торговцев было составлено 760 протоколов. За последнюю неделю ноября в областной столице выявили 16 нарушений — было изъято более 14 килограммов рыбы и 260 единиц трикотажных изделий.