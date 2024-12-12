Звонил за 40 минут до убийства: сын тюменского криминального авторитета дал интервью

В рамках интервью для канала «Вписка» рэпер OG Buda (Григория Ляхова), который родом из Тюмени, спросили и замысле его песни«Карма», записанной совместно с известным исполнителем Бастой. В композиции рэпер откровенно рассказывает о своей жизни, упоминая родной город Тюмень, переезд в Будапешт и трудности, которые ему пришлось пережить.