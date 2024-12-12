Звонил за 40 минут до убийства: сын тюменского криминального авторитета дал интервью

Posted 12 декабря, 05:39
Published 12 декабря, 05:39
Modified 12 декабря, 06:12
Updated 12 декабря, 06:12
В рамках интервью для канала «Вписка» рэпер OG Buda (Григория Ляхова), который родом из Тюмени, спросили и замысле его песни«Карма», записанной совместно с известным исполнителем Бастой. В композиции рэпер откровенно рассказывает о своей жизни, упоминая родной город Тюмень, переезд в Будапешт и трудности, которые ему пришлось пережить.
«Случался переезд тюменской братвы в Венгрию. Но он поехал в Тюмень в дни, когда не должен был. Мне матушка рассказывала, что они где-то за 40 минут до того, как его убили, общались. Ей набрал, сказал: „Без вас не могу, берите билеты в Тюмень, прилетайте с Гришкой, потом вместе полетим назад“. И через 40 минут его не стало», — вспоминает Ляхов.
Репер отмечает, что в детстве он считал дураками подростков, играющих в бандитов, так как сам он знал, что «реальность она вся в гробах».
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в столице случилось настоящее столкновение между двумя рэперами. Известный исполнитель Григорий Ляхов, известный как OG Buda, подвергся нападению со стороны своего коллеги, рэпера Obladaet.