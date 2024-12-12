Ждем Руслана Кухарука: тюменские мастера Шитовы лишились легендарной мастерской

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в 2024 году в Тюмени произошёл значительный рост цен на ремонтные работы. Основные факторы, которые повлияли на это, — увеличение стоимости строительных материалов, повышение затрат на оплату труда и логистику, а также высокие тарифы на аренду специализированного оборудования. Можно ли найти способы сэкономить в такой ситуации?