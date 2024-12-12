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Posted 12 декабря, 05:18

Published 12 декабря, 05:18

Modified 12 декабря, 07:22

Updated 12 декабря, 07:22

Святослав Шитов.

Ждем Руслана Кухарука: тюменские мастера Шитовы лишились легендарной мастерской

12 декабря 2024, 05:18
Фото: 1MI. Святослав Шитов.

Тюменские мастера Шитовы ждут бывшего мэра, чтобы вернуть себе мастерскую

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Администрация города
Коренные тюменцы знают, что на Дзержинского, 34 в «Доме Рубцовой» издавна работали тюменские мастера Вадим Шитов и его сын Святослав. После пожара в 2019-м году ценители деревянного зодчества ждали, когда им вернут посещение для работ, однако у властей оказались другие планы.

После реставрации «Дом Рубцовой» по планам властей станет презентационно-выставочным центром и центром деревянного зодчества. Прежде там располагалась мастерская известного реставратора Вадима Шитова, однако производство сочли небезопасным.

«Планируется организация больших выставок и презентаций, мастер-классов, посвященных деревянному зодчеству. Конечно, вместе с династией мастеров Шитовых. От формата действующих мастерских и производств мы ушли, поскольку это небезопасно», — говорил гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

Однако Шитовы надеятся, что мастерскую им все же вернут. Мастера говорят, что былое место им обещал бывших глава города Тюмени Руслан Кухарук, однако они готовы пойти на уступки.

«Мы готовы сами отремонтировать дом, который нам предлагают взамен дома Рубцовой по ул. Дзержинского, 34. Но временно, пока идет ремонт, нам нужна мастерская на втором этаже, как и было запланировано при Руслане Николаевиче Кухаруке. Мы верим, что когда приедет в Тюмень Руслан Николаевич, угостим его чаем из самовара купца Колокольникова в нашей мастерской! Как это было всегда!», — сообщает Святослав Шитов.

Он также вспоминает, как высоко оценил работу тюменских мастеров на ВДНХ президент России Владимир Путин. Также Шитовы получали похвалу от президента Татарстана, когда тот был в Тюмени на Всероссийском Сабантуе и познакомился с мастерами.

«Через мастерскую в год проходило около 1000 школьников, 300 студентов, примерно 500 туристов, действовали курсы реабилитации инвалидов с Тюменским областным центром, и это только за один год!», — говорит Шитов.

Мастера уже получают поддержку от тюменцев, которые ценят работу Шитовых и считают, что мастерская по праву принадлежит им.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в 2024 году в Тюмени произошёл значительный рост цен на ремонтные работы. Основные факторы, которые повлияли на это, — увеличение стоимости строительных материалов, повышение затрат на оплату труда и логистику, а также высокие тарифы на аренду специализированного оборудования. Можно ли найти способы сэкономить в такой ситуации?

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#Алиса Вернер#Тюмень#Тюменская область#Администрация города#Мастер#Руслан Кухарук#Деревянное зодчество
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