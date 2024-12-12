За что такое деньги? Тюменские власти потратят на дорожную разметку 56 млн рублей

На 23,1 тысячи квадратных метров Тюмени будет нанесена «разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков». Еще на 3 тысячах метров будет произведена «демаркировка разметки, нанесенной холодным пластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков». инженер-технолог Антон Шишкин объяснил «Нашему городу», что на сегодняшний день термопластик — один из самых передовых и качественных материалов для дорожной разметки, а потому он и стоит дороже обычной краски.