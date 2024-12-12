За что такое деньги? Тюменские власти потратят на дорожную разметку 56 млн рублей

Posted 12 декабря, 08:03
Published 12 декабря, 08:03
Modified 12 декабря, 08:07
Updated 12 декабря, 08:07
Согласно информации, полученной из государственного заказа, работы по установке термопластиковой разметки начнутся 20 мая и должны быть завершены до 30 июня.
На 23,1 тысячи квадратных метров Тюмени будет нанесена «разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков». Еще на 3 тысячах метров будет произведена «демаркировка разметки, нанесенной холодным пластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков». инженер-технолог Антон Шишкин объяснил «Нашему городу», что на сегодняшний день термопластик — один из самых передовых и качественных материалов для дорожной разметки, а потому он и стоит дороже обычной краски.
«Разметка, выполненная из термопластика, обладает высокой прочностью и устойчивостью к износу. Он имеет светоотражающие элементы и заметно выпирает на дорожном покрытии. Однако это покрытие довольно скользкое. При движении по такой дороге одно из колёс может оказаться на участке с переменным сцеплением. В результате срабатывает антиблокировочная система, которая ослабляет давление колодок, что приводит к увеличению тормозного пути», — рассказал специалист.
Сначала такая разметка появится в районе Дома Обороны, охватывая улицы Ямскую, Полевую и Бакинских Комиссаров. Затем работы продолжатся на центральных улицах города, таких как Первомайская, Ленина и Челюскинцев. На заключительном этапе разметка будет нанесена в микрорайонах города.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в ближайшее время на улице Зодчих в Тюмени появятся пешеходные дорожки. Прокуратура подала иск к администрации города с требованием о строительстве тротуаров.