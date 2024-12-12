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Posted 12 декабря, 15:21

Published 12 декабря, 15:21

Modified 12 декабря, 15:23

Updated 12 декабря, 15:23

В центре Тюмени выставлен на продажу старинный дом за 130 млн рублей

В центре Тюмени выставлен на продажу старинный дом за 130 млн рублей

12 декабря 2024, 15:21
Фото: 1MI.
В доме находятся кафе и ланудж-бар, а построен он был на рубеже 19-го и 20-го веков.

В Тюмени выставлен на продажу дом Игнатьевой и Зеневича, в котором находятся кафе и лаундж-бар. Цена этой дореволюционной постройки составляет 130 миллионов рублей, согласно информации на сайте недвижимости.

«Продается помещение свободного назначения на улице Ленина, 46. Площадь 230 квадратных метров с земельным участком 8,82 соток. Дом является объектом культурного наследия», — говорится в объявлении.

Собственник отмечает, что помещение сдано в аренду. Дом построили еще в конце 19 — начале 20 века. Внутри проделан капитальный ремонт.

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Ранее стало известно, что в Тюмени за 150 миллионов продают торговый центр.

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