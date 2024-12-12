В центре Тюмени выставлен на продажу старинный дом за 130 млн рублей

Posted 12 декабря, 15:21
Published 12 декабря, 15:21
Modified 12 декабря, 15:23
Updated 12 декабря, 15:23
В Тюмени выставлен на продажу дом Игнатьевой и Зеневича, в котором находятся кафе и лаундж-бар. Цена этой дореволюционной постройки составляет 130 миллионов рублей, согласно информации на сайте недвижимости.
«Продается помещение свободного назначения на улице Ленина, 46. Площадь 230 квадратных метров с земельным участком 8,82 соток. Дом является объектом культурного наследия», — говорится в объявлении.
Собственник отмечает, что помещение сдано в аренду. Дом построили еще в конце 19 — начале 20 века. Внутри проделан капитальный ремонт.