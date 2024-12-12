В ООО «БАС» подчеркнули важность поддержки эксплуатантов дронов

Профессиональное сообщество отрасли БАС считает, что страна только начала выводить на рынок новые услуги. Поэтому необходимо расширять меры поддержки эксплуатантов. Алексей Варятченко предлагает переформатировать государственный гражданский заказ с упором на услуги, которые должны стать определяющим фактором и в производственном сегменте БАС. Также важно сохранить и развивать льготный лизинг. Для расчёта цены на услуги, которая была бы приемлемой и для заказчика, и для эксплуатанта, требуется время, в течение которого российских эксплуатантов нужно поддерживать.