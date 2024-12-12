В ООО «БАС» подчеркнули важность поддержки эксплуатантов дронов

Posted 12 декабря, 07:57
Published 12 декабря, 07:57
Modified 12 декабря, 07:57
Updated 12 декабря, 07:57
Благодаря этому многие предприятия достигли значительных успехов и теперь работают на уровне ведущих мировых производителей — они быстро научились проектировать и создавать качественные дроны, а наиболее удачные разработки уже выпускаются серийно, пишет newizv.ru.
В Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) считают, что нацпроект направлен на развитие производственной базы и технологий, и это приносит результаты. Однако стоит переориентировать внимание на рынок услуг как источник спроса.
По данным Росавиации, в России сейчас работает 74 компании-эксплуатанта. В этом году им была предложена единственная мера поддержки — субсидирование летного часа. Но для того, чтобы эта льгота работала эффективно, необходимо доработать механизм её реализации и распространить его на большинство сценариев применения дронов.
Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко подчёркивает важность поддержки эксплуатантов, чтобы они могли предлагать услуги, где цена отражала бы эффективность использования дронов по сравнению с традиционными методами работы. Он отмечает, что его компания совместно с ГТЛК активно работает над тем, чтобы продемонстрировать сценарии применения дронов, которые могут быть быстро переработаны отраслевыми специалистами в конкретные услуги.
Компания «БАС» уже разработала и протестировала 20 наиболее востребованных сценариев, и в следующем году их число увеличится ещё, как минимум, на 20. К 2030 году количество сценариев достигнет 200.
Дроны хорошо зарекомендовали себя в сельском и лесном хозяйстве, строительстве. Одним из социально значимых сценариев являются поисковые операции по спасению людей. Применение беспилотников позволяет сократить время поиска и увеличить шансы на спасение жизни.
Также дроны используются для доставки малогабаритных грузов. По данным ГТЛК, затраты на такую доставку снижаются более чем в два раза, а время — более чем в шесть раз. Использование БВС для мониторинга несанкционированных свалок позволяет регулярно контролировать территории полигонов и предотвращать угрозы окружающей среде.
Варятченко отмечает, что самая большая проблема рынка беспилотной авиации — отсутствие заказов. ООО «БАС», как эксплуатант, начинает предлагать услуги на основе стоимости дрона, но рынок, на котором они применяются, не очень развит.
Профессиональное сообщество отрасли БАС считает, что страна только начала выводить на рынок новые услуги. Поэтому необходимо расширять меры поддержки эксплуатантов. Алексей Варятченко предлагает переформатировать государственный гражданский заказ с упором на услуги, которые должны стать определяющим фактором и в производственном сегменте БАС. Также важно сохранить и развивать льготный лизинг. Для расчёта цены на услуги, которая была бы приемлемой и для заказчика, и для эксплуатанта, требуется время, в течение которого российских эксплуатантов нужно поддерживать.