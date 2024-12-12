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Posted 12 декабря, 10:17

Published 12 декабря, 10:17

Modified 12 декабря, 10:22

Updated 12 декабря, 10:22

Жителей ЯНАО приглашают переехать в Тюмень за 7 миллионов рублей

Сразу на квартиру. Жителей ЯНАО приглашают переехать в Тюмень за 7 миллионов рублей

12 декабря 2024, 10:17
Фото: Изображение Midjourney.

Жителей ЯНАО приглашают переехать в Тюмень за 7 миллионов рублей

Сюжет
Жилье
Власти Тюмени решили материально поддержать тех, кто захочет переехать из ЯНАО в Тюменскую область или региональный центр. За это власти города готовы выплатить всем приезжим 7 миллионов рублей.

Как указано в документе, размещенном на портале Тюменского правительства, имеют право на получение выплаты несколько групп граждан с Ямала — это ямальцы, проживающие в аварийках, ветераны боевых действий, жители малых населенных пунктов Ямала, пенсионеры, инвалиды первой, второй групп и инвалиды детства. Также при этом уточняется, что для получения выплаты ямальцу необходимо было начать проживание в ЯНАО с 2005 года как минимум.

В силу новый проект должен вступить уже в следующем году, с 1 января.

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Ранее сообщалось о том, что раненому на СВО тюменцу отказались выплачивать деньги.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Жилье#Выплаты#ЯНАО#Переезды#Переселение
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