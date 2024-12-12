Сразу на квартиру. Жителей ЯНАО приглашают переехать в Тюмень за 7 миллионов рублей

Posted 12 декабря, 10:17
Published 12 декабря, 10:17
Modified 12 декабря, 10:22
Updated 12 декабря, 10:22
Как указано в документе, размещенном на портале Тюменского правительства, имеют право на получение выплаты несколько групп граждан с Ямала — это ямальцы, проживающие в аварийках, ветераны боевых действий, жители малых населенных пунктов Ямала, пенсионеры, инвалиды первой, второй групп и инвалиды детства. Также при этом уточняется, что для получения выплаты ямальцу необходимо было начать проживание в ЯНАО с 2005 года как минимум.
В силу новый проект должен вступить уже в следующем году, с 1 января.