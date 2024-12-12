Специалисты УСТЭК объяснили, почему выросли суммы в ноябрьских квитанциях на оплату

Posted 12 декабря, 09:15
Published 12 декабря, 09:15
Modified 12 декабря, 09:17
Updated 12 декабря, 09:17
Плата начисляется двумя способами: по показаниям общедомовых приборов учета тепловой энергии или расчетным методом. Если начисления осуществляются по нормативу, установленному Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области, то стоимость услуги по отоплению распределяется равными долями на 9 календарных месяцев.
При наличии прибора учета величина начисления зависит от температуры наружного воздуха: чем она ниже, тем большее количество тепловой энергии требуется для отопления. Так, в октябре среднесуточная температура наружного воздуха днем составляла +7 °C, а ночью 0 °C. В ноябре, несмотря на то, что средняя дневная температура была -2 °C, ночная температура опускалась до -4 °C. Таким образом, разница в объеме потребления тепла, зафиксированная общедомовым счетчиком в разные расчетные периоды во время отопительного сезона, влияет на суммы платежей за отопление в платежных документах.
Также ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» установлено, что расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим государственному регулированию.
Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области устанавливает тарифы для осуществления расчетов с потребителями за поставленную тепловую энергию на территории города Тюмени. Распоряжениями Департамента от 15.12.2023 № 312/01-21 и от 25.04.2024 №008/01-21 с 01.07.2024 установлены льготные тарифы на тепловую энергию для населения, получающего тепловую энергию в зоне ЕТО 001.
С 1 июля 2024 года тариф на тепловую энергию был увеличен на 9,6%.
Кроме того, фактором повышенного энергопотребления может стать ненадлежащее содержание управляющими организациями внутридомовых коммуникаций, оборудования и выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Например, персонал УК оставил внутридомовую систему теплоснабжения непромытой, а инженерные коммуникации и оборудование — неотрегулированными, то в таком случае теплоносителя для обогрева дома поступает больше, чем положено. При оптимальной работе оборудования для предоставления качественной коммунальной услуги по отоплению требуется меньше тепловой энергии, что сказывается и на счете за коммунальные услуги.
Следует учесть, что централизованная система теплоснабжения — это сложный технический объект, включающий множество объектов теплопотребления. Если отдельные теплопотребляющие установки и внутридомовые системы функционируют неправильно, это ухудшает параметры всей системы теплоснабжения.
УСТЭК рекомендует собственникам придерживаться некоторых правил, чтобы не переплачивать за тепло:
Если потребление тепловой энергии в определенном многоквартирном доме увеличилось, важно изучить факторы, которые могли повлиять на рост потребления. В первую очередь следует проверить состояние внутридомовой отопительной системы и прибора учета. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию.