Специалисты УСТЭК объяснили, почему выросли суммы в ноябрьских квитанциях на оплату

При наличии прибора учета величина начисления зависит от температуры наружного воздуха: чем она ниже, тем большее количество тепловой энергии требуется для отопления. Так, в октябре среднесуточная температура наружного воздуха днем составляла +7 °C, а ночью 0 °C. В ноябре, несмотря на то, что средняя дневная температура была -2 °C, ночная температура опускалась до -4 °C. Таким образом, разница в объеме потребления тепла, зафиксированная общедомовым счетчиком в разные расчетные периоды во время отопительного сезона, влияет на суммы платежей за отопление в платежных документах.