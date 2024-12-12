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Posted 12 декабря, 09:15

Published 12 декабря, 09:15

Modified 12 декабря, 09:17

Updated 12 декабря, 09:17

Специалисты УСТЭК объяснили, почему выросли суммы в ноябрьских квитанциях на оплату

Специалисты УСТЭК объяснили, почему выросли суммы в ноябрьских квитанциях на оплату

12 декабря 2024, 09:15
Фото: УСТЭК.
Начисление платы за отопление осуществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.

Плата начисляется двумя способами: по показаниям общедомовых приборов учета тепловой энергии или расчетным методом. Если начисления осуществляются по нормативу, установленному Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области, то стоимость услуги по отоплению распределяется равными долями на 9 календарных месяцев.

При наличии прибора учета величина начисления зависит от температуры наружного воздуха: чем она ниже, тем большее количество тепловой энергии требуется для отопления. Так, в октябре среднесуточная температура наружного воздуха днем составляла +7 °C, а ночью 0 °C. В ноябре, несмотря на то, что средняя дневная температура была -2 °C, ночная температура опускалась до -4 °C. Таким образом, разница в объеме потребления тепла, зафиксированная общедомовым счетчиком в разные расчетные периоды во время отопительного сезона, влияет на суммы платежей за отопление в платежных документах.

Также ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» установлено, что расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим государственному регулированию.

Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области устанавливает тарифы для осуществления расчетов с потребителями за поставленную тепловую энергию на территории города Тюмени. Распоряжениями Департамента от 15.12.2023 № 312/01-21 и от 25.04.2024 №008/01-21 с 01.07.2024 установлены льготные тарифы на тепловую энергию для населения, получающего тепловую энергию в зоне ЕТО 001.

С 1 июля 2024 года тариф на тепловую энергию был увеличен на 9,6%.

Кроме того, фактором повышенного энергопотребления может стать ненадлежащее содержание управляющими организациями внутридомовых коммуникаций, оборудования и выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Например, персонал УК оставил внутридомовую систему теплоснабжения непромытой, а инженерные коммуникации и оборудование — неотрегулированными, то в таком случае теплоносителя для обогрева дома поступает больше, чем положено. При оптимальной работе оборудования для предоставления качественной коммунальной услуги по отоплению требуется меньше тепловой энергии, что сказывается и на счете за коммунальные услуги.

Следует учесть, что централизованная система теплоснабжения — это сложный технический объект, включающий множество объектов теплопотребления. Если отдельные теплопотребляющие установки и внутридомовые системы функционируют неправильно, это ухудшает параметры всей системы теплоснабжения.

УСТЭК рекомендует собственникам придерживаться некоторых правил, чтобы не переплачивать за тепло:

  • ежемесячно передавать показания индивидуальных приборов учета с 15-го по 25-е число (до 17:00) в ОАО «ТРИЦ»;
  • своевременно осуществлять проверку состояния, ввод в эксплуатацию индивидуальных приборов учета;
  • незамедлительно уведомлять ОАО «ТРИЦ» и поставщиков услуг об изменении количества проживающих граждан, о временном отсутствии проживающих граждан, об изменении площади помещения и об изменении собственника помещения.

Если потребление тепловой энергии в определенном многоквартирном доме увеличилось, важно изучить факторы, которые могли повлиять на рост потребления. В первую очередь следует проверить состояние внутридомовой отопительной системы и прибора учета. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#УСТЭК#Отопление#Квитанции#Тариф#Оплата услуг#Приборы учета#Коммунальные тарифы#Платеж
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