Снова подняли? В Тюмени и Тобольске вырастет плата за детский сад

Posted 12 декабря, 04:26
Published 12 декабря, 04:26
Modified 12 декабря, 09:41
Updated 12 декабря, 09:41
Правительство Тюменской области с 1 января 2025 года планирует повысить размер родительской платы за услуги муниципальных детских садов. Соответствующий проект постановления уже размещен на портале органов власти региона.
Согласно документу, максимальный размер оплаты для групп полного, продленного и сокращенного дня в Тюмени и Тобольске увеличится с 3900 до 4100 рублей в месяц. В остальных районах региона стоимость также вырастет на 200 рублей. В среднем рост составит порядка 5-6%.
Помимо этого, изменения коснутся и групп кратковременного пребывания детей, рассчитанных на 3–5 часов в день. Сейчас за такие услуги родители платят 1560 рублей в месяц, а с января 2025 года эта сумма составит 1700 рублей.
Стоит отметить, что предыдущее повышение платы за детские сады произошло в начале 2024 года, когда был установлен максимум в 3900 рублей после былых 3500. Однако власти Тюмени ввели новое значение не сразу — с 1 октября текущего года.
Как отмечает экономист Леонид Вараксин, повышение стоимости связано с общей инфляцией.
«В первую очередь, считаю, что это связано с удорожанием продуктов питания. Их закупка осуществляется в рамках госконтракта», — объяснил эксперт.
Таким образом, с 1 января следующего года родители столкнутся с увеличением расходов на муниципальные дошкольные учреждения, что объясняется ростом стоимости содержания детских садов и предоставляемых услуг.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени детские сады открыли вакансии для иностранных граждан.