Снова подняли? В Тюмени и Тобольске вырастет плата за детский сад

С 2025 года тюменским родителям детский сад будет обходиться дороже на 5%

Сюжет Дети

С 1 января 2025 года плата за детские сады в Тюменской области вырастет на 200 рублей. Максимальная стоимость для групп полного дня в Тюмени и Тобольске увеличится до 4100 рублей в месяц, а для кратковременных групп — до 1700 рублей.