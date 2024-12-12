«Росводоканал Тюмень»: 70% заявок абонентов обрабатывают цифровые сервисы

Примечательно, что в этом году на предприятии запустили чат-бота. Он обрабатывает около 30% всех поступающих в колл-центр заявок: заявки на поверку, замену, опломбировку приборов учета, направляет смс после оформления, а также напоминает о сроках сдачи показаний и сообщает дату следующей поверки. Здесь же можно узнать любую справочную информацию, например, о наличии задолженности, о том, как получить исполнительную съемку или анализ воды, почему нет воды на каком-то конкретном участке. При этом база знаний бота постоянно расширяется.