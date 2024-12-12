Названы самые популярные направления для зимнего туризма на Урале

Posted 12 декабря, 11:18
Published 12 декабря, 11:18
Modified 12 декабря, 11:20
Updated 12 декабря, 11:20
Согласно данным раннего бронирования, этой зимой среди всех субъектов Уральского федерального округа наибольшим спросом пользуются отели, расположенные в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях.
Лидер по количеству бронирований отелей — Свердловская область. Доля от всех бронирований отелей по УрФО составляет 34,1 процентов. На втором месте — Челябинская область. На нее приходится 30,5 процентов всех броней отелей по Уралу.
На третьем месте — Тюменская область с долей 28,6 процентов от общего числа бронирований по УрФО.
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