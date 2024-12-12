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Posted 12 декабря, 11:18

Published 12 декабря, 11:18

Modified 12 декабря, 11:20

Updated 12 декабря, 11:20

Названы самые популярные направления для зимнего туризма на Урале

Названы самые популярные направления для зимнего туризма на Урале

12 декабря 2024, 11:18
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новый год
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Путешествия», эксперты назвали самые востребованные направления для зимнего туризма на Урале.

Согласно данным раннего бронирования, этой зимой среди всех субъектов Уральского федерального округа наибольшим спросом пользуются отели, расположенные в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях.

Лидер по количеству бронирований отелей — Свердловская область. Доля от всех бронирований отелей по УрФО составляет 34,1 процентов. На втором месте — Челябинская область. На нее приходится 30,5 процентов всех броней отелей по Уралу.

На третьем месте — Тюменская область с долей 28,6 процентов от общего числа бронирований по УрФО.

Где можно встретить Новый 2025 год, чтобы он точно удался? ТОП оригинальных и интересных направлений для отдыха за рубежом — в нашем материале.

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Ранее «Наш город» писал о том, что накануне новогодних корпоративов жительницы Тюмени начинают чаще обращаться за услугами стилистов.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Новый год#Зимний туризм#Новогодние корпоративы
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