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Posted 12 декабря, 15:52

Published 12 декабря, 15:52

Modified 12 декабря, 15:52

Updated 12 декабря, 15:52

На «Финуслугах» выросло количество предложений по открытым ПИФам

На «Финуслугах» выросло количество предложений по открытым ПИФам

12 декабря 2024, 15:52
Фото: 1MI.
Маркетплейс «Финуслуги» значительно расширил возможности для инвесторов. Сейчас на платформе представлены четыре новых фонда от трех управляющих компаний. До конца года планируется увеличить число фондов до 14, при этом количество управляющих компаний останется прежним (всего четыре УК).

Пользователям платформы теперь доступны новые стратегии, в том числе фонды, основанные на рынке финансов, золоте и акциях компаний с высокими темпами роста. Фонды финансового рынка стали альтернативой банковским вкладам благодаря инвестициям в инструменты с высокой ликвидностью и низким риском. Доходность таких фондов коррелирует с ключевой ставкой. Вклады в золото являются надежным способом сбережения и защищают капитал от инфляции и геополитических рисков. Фонды, основанные на акциях быстрорастущих компаний, дают долгосрочную защиту от инфляции и популярны среди инвесторов, ищущих высокую доходность.

По словам старшего управляющего директора Московской биржи Игоря Алутина, в настоящее время «Финуслуги» являются крупнейшей интернет-площадкой по числу предложений фондов управляющих компаний. На сегодняшний день клиентам доступны инвестиции в 10 ПИФов, также в этом году появится еще 4 новых фонда. Эксперт сообщил о росте интереса к коллективным инвестициям и заявил, что партнеры компании активно выходят на маркетплейс с предложениями. Об этом пишет vostokmedia.com.

«Финуслуги» — созданный Мосбиржей финансовый маркетплейс, на котором можно выбрать и открыть банковские вклады онлайн в режиме 24/7, оформить кредиты наличными, приобрести ПИФы, полисы ОСАГО, каско, ипотечного страхования, страхования недвижимости, а также народные облигации компаний и регионов РФ. Сервисом не взимается комиссия с физлиц. Чтобы приступить к инвестированию и приобрести паи онлайн, нужно пройти на площадке идентификацию через «Госуслуги».

#Экономика
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