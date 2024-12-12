На «Финуслугах» выросло количество предложений по открытым ПИФам

По словам старшего управляющего директора Московской биржи Игоря Алутина, в настоящее время «Финуслуги» являются крупнейшей интернет-площадкой по числу предложений фондов управляющих компаний. На сегодняшний день клиентам доступны инвестиции в 10 ПИФов, также в этом году появится еще 4 новых фонда. Эксперт сообщил о росте интереса к коллективным инвестициям и заявил, что партнеры компании активно выходят на маркетплейс с предложениями. Об этом пишет vostokmedia.com.