На «Финуслугах» выросло количество предложений по открытым ПИФам

Posted 12 декабря, 15:52
Published 12 декабря, 15:52
Modified 12 декабря, 15:52
Updated 12 декабря, 15:52
Пользователям платформы теперь доступны новые стратегии, в том числе фонды, основанные на рынке финансов, золоте и акциях компаний с высокими темпами роста. Фонды финансового рынка стали альтернативой банковским вкладам благодаря инвестициям в инструменты с высокой ликвидностью и низким риском. Доходность таких фондов коррелирует с ключевой ставкой. Вклады в золото являются надежным способом сбережения и защищают капитал от инфляции и геополитических рисков. Фонды, основанные на акциях быстрорастущих компаний, дают долгосрочную защиту от инфляции и популярны среди инвесторов, ищущих высокую доходность.
По словам старшего управляющего директора Московской биржи Игоря Алутина, в настоящее время «Финуслуги» являются крупнейшей интернет-площадкой по числу предложений фондов управляющих компаний. На сегодняшний день клиентам доступны инвестиции в 10 ПИФов, также в этом году появится еще 4 новых фонда. Эксперт сообщил о росте интереса к коллективным инвестициям и заявил, что партнеры компании активно выходят на маркетплейс с предложениями. Об этом пишет vostokmedia.com.
«Финуслуги» — созданный Мосбиржей финансовый маркетплейс, на котором можно выбрать и открыть банковские вклады онлайн в режиме 24/7, оформить кредиты наличными, приобрести ПИФы, полисы ОСАГО, каско, ипотечного страхования, страхования недвижимости, а также народные облигации компаний и регионов РФ. Сервисом не взимается комиссия с физлиц. Чтобы приступить к инвестированию и приобрести паи онлайн, нужно пройти на площадке идентификацию через «Госуслуги».