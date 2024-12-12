LIFE doc снял фильм, посвященный отношениям России и ОАЭ

Одним из ярких примеров взаимодействия между странами стал проект по развитию хоккея в Эмиратах. В фильме также показаны проекты культурного обмена, например, участие России в Неделе всемирного наследия ЮНЕСКО в Шардже или популярность российских мультфильмов в Эмиратах. В ленте также рассказывается о запуске спутников ОАЭ с космодрома Восточный и роли российской науки в космической программе Эмиратов.