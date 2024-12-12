LIFE doc снял фильм, посвященный отношениям России и ОАЭ

Posted 12 декабря, 12:49
Published 12 декабря, 12:49
Modified 12 декабря, 12:51
Updated 12 декабря, 12:51
Лента демонстрирует, как эти две страны налаживают сотрудничество в экономической, культурной и технологической сферах, несмотря на различия в климате, истории и традициях. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Объединённые Арабские Эмираты — это страна, которая возникла в пустыне менее полувека назад. За этот короткий срок она стала символом стремительного роста и инноваций. Сегодня ОАЭ — крупнейший партнёр России среди арабских стран с товарооборотом более 11 миллиардов долларов.
Востоковед Эльмира Имамкулиева назвала ОАЭ уникальным примером деколонизации мирового порядка. Страна, которая ещё недавно находилась под протекторатом Великобритании, стала мировым центром торговли, технологий и культуры.
Фильм подробно описывает ключевые этапы сотрудничества двух стран — от первых дипломатических контактов до современных совместных проектов.
ОАЭ остаются важнейшим партнёром России в арабском мире, несмотря на внешнее политическое давление. «Эта страна, которая активно работает с нами в самых разных сферах — от космоса до спорта», — рассказал представитель Российского экспортного центра в ОАЭ Наджибулло Джаббори, который добавил, что Эмираты сегодня — большой хаб, в том числе и для российского бизнеса.
Одним из ярких примеров взаимодействия между странами стал проект по развитию хоккея в Эмиратах. В фильме также показаны проекты культурного обмена, например, участие России в Неделе всемирного наследия ЮНЕСКО в Шардже или популярность российских мультфильмов в Эмиратах. В ленте также рассказывается о запуске спутников ОАЭ с космодрома Восточный и роли российской науки в космической программе Эмиратов.
Туризм, технологии, уважение к культуре друг друга позволяют Эмиратам и России вести полноценный диалог, обмениваться опытом и помогать друг другу развиваться.