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Posted 12 декабря, 12:49

Published 12 декабря, 12:49

Modified 12 декабря, 12:51

Updated 12 декабря, 12:51

LIFE doc снял фильм, посвященный отношениям России и ОАЭ

LIFE doc снял фильм, посвященный отношениям России и ОАЭ

12 декабря 2024, 12:49
Фото: LIFE doc.
Новый документальный фильм от LIFE doc продолжает цикл «Новый мир». В этот раз авторы рассказали об особых отношениях России и Объединённых Арабских Эмиратов.

Лента демонстрирует, как эти две страны налаживают сотрудничество в экономической, культурной и технологической сферах, несмотря на различия в климате, истории и традициях. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Объединённые Арабские Эмираты — это страна, которая возникла в пустыне менее полувека назад. За этот короткий срок она стала символом стремительного роста и инноваций. Сегодня ОАЭ — крупнейший партнёр России среди арабских стран с товарооборотом более 11 миллиардов долларов.

Востоковед Эльмира Имамкулиева назвала ОАЭ уникальным примером деколонизации мирового порядка. Страна, которая ещё недавно находилась под протекторатом Великобритании, стала мировым центром торговли, технологий и культуры.

Фильм подробно описывает ключевые этапы сотрудничества двух стран — от первых дипломатических контактов до современных совместных проектов.

ОАЭ остаются важнейшим партнёром России в арабском мире, несмотря на внешнее политическое давление. «Эта страна, которая активно работает с нами в самых разных сферах — от космоса до спорта», — рассказал представитель Российского экспортного центра в ОАЭ Наджибулло Джаббори, который добавил, что Эмираты сегодня — большой хаб, в том числе и для российского бизнеса.

Одним из ярких примеров взаимодействия между странами стал проект по развитию хоккея в Эмиратах. В фильме также показаны проекты культурного обмена, например, участие России в Неделе всемирного наследия ЮНЕСКО в Шардже или популярность российских мультфильмов в Эмиратах. В ленте также рассказывается о запуске спутников ОАЭ с космодрома Восточный и роли российской науки в космической программе Эмиратов.

Туризм, технологии, уважение к культуре друг друга позволяют Эмиратам и России вести полноценный диалог, обмениваться опытом и помогать друг другу развиваться.

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