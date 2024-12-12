Эксперты ОМС сообщили об увеличении объемов медпомощи по ОМС в следующем году

«Утвержденный бюджет ФОМС на 2025 год превышает 4 трлн рублей, прирост расходов в 2025 году составит 590 млрд рублей, или 15,2%. Это позволяет не просто сохранить объемы оказания медицинской помощи в тех же параметрах, как и в текущем году, а даже увеличить их по таким важным направлениям, как онкологическая помощь, сердечно-сосудистая хирургия, профилактические мероприятия, лечение гепатита С», — отчитался председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.