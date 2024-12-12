Эксперты ОМС сообщили об увеличении объемов медпомощи по ОМС в следующем году

Posted 12 декабря, 07:46
Published 12 декабря, 07:46
Modified 12 декабря, 07:46
Updated 12 декабря, 07:46
Согласно комментарию представителя рабочей группы по развитию системы ОМС Всероссийского союза страховщиков Михаила Пушкова, на будущий год запланировано внедрение дополнительного финансирования системы ОМС. В связи с введением такой дополнительной поддержки увеличится объем медпомощи для пациентов, она станет более доступной, пишет kp.ru.
Суммарный объем расходов на здравоохранение в наступающем году увеличится на один триллион рублей. А по линии Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) — на 590 миллиардов рублей, и такой возросший бюджет даст возможность реализовать все социальные обязательства.
В перечне направлений, по которым вырастет финансирование, особенно стоит упомянуть зарплату для медицинских работников, диспансеризацию и профилактические медосмотры, плановую и экстренную госпитализацию пациентов, высокотехнологичную медпомощь, медицинскую реабилитацию.
В бюджете системы ОМС на новый год заложена возможность бесплатно пройти диспансеризацию и профилактические медосмотры для свыше чем 100 миллионов россиян. Стоит также отметить, что со следующего года диспансеризация будет включать в себя скрининг на хронический гепатит С. Помимо этого, будут внедряться профилактические мероприятия для оценки репродуктивного здоровья.
Начиная со следующего года будет проще попасть на операцию. В бюджет ФФОМС на 2025 год включены средства для планового и внепланового (то есть экстренного) хирургического лечения 27,2 миллиона россиян, что на 1,2 миллиона человек больше, чем было в уходящем году.
Профилактическая медицина включает в себя и такое важное направление, как диспансерное наблюдение. Благодаря расширенному бюджету системы ОМС на 2025 год удастся вести диспансерное наблюдение для более чем 37 миллионов человек, включая 25,4 миллиона пациентов с болезнями системы кровообращения и 7,6 миллиона онкобольных.
Суммарно на медпомощь людям со злокачественными новообразованиями выделят порядка 390 миллиарда рублей. Такого бюджета хватит на лечение около 1,4 миллиона онкобольных. При этом важно отметить, что для данной категории пациентов по полису ОМС доступна и медицинская реабилитация.
Планируется увеличить выплаты в среднем на 13,2%. По плану за весь период 2025 года будут трудоустроены 11 тысяч врачей и 15,2 тысячи представителей среднего медицинского персонала.
«Утвержденный бюджет ФОМС на 2025 год превышает 4 трлн рублей, прирост расходов в 2025 году составит 590 млрд рублей, или 15,2%. Это позволяет не просто сохранить объемы оказания медицинской помощи в тех же параметрах, как и в текущем году, а даже увеличить их по таким важным направлениям, как онкологическая помощь, сердечно-сосудистая хирургия, профилактические мероприятия, лечение гепатита С», — отчитался председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.